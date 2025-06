Carlo Costanzia pone en duda la sentencia de Pietro y Rocco y señala irregularidades sospechosas

Tras leerse los macabros titulares que nos han acompañados estos meses, en los que sus hijos han sido protagonistas, Carlo Costanzia aparece sentado en mitad del plató de ‘De viernes’. Lo hace después de conocer la sentencia contra Pietro y Rocco Constanzia, a 12 y 8 años de prisión por un delito de intento de asesinato.

También después de enfrentarse con la prensa, al denunciar que estaba siendo acosado por aquellos que trataban de informar sobre las fechorías de sus hijos, las mismas que le han llevado a él a conceder entrevistas en televisión, como la de este mismo viernes. Ahora ya se siente cómodo a analizar la situación, pues a pie de calle, gratis, no se sentía tan preparado.

Carlo Costanzia pone en duda la justicia de Turín

“Estamos bastante afectados. Es difícil encontrar palabras”, dice un nervioso padre de dos jóvenes que han sido condenados por intentar asesinar a un joven en Turín. Uno que habría tratado de conquistar a la novia de Pietro y que se encontró por respuesta machetazos que terminaron con la amputación de una de sus piernas. Pese al resumen, a la presentación de las pruebas y a la sentencia, Carlo Costanzia dice que no se ha hecho justicia con sus hijos: “Por supuesto que es mi opinión y la opinión de nuestros abogados, porque vosotros tenéis una información parcial. Ha habido otras sentencias dentro de este proceso. Ha habido un total de cinco sentencias de intento de asesinato, no solo Pietro y Rocco, también otros chicos, que han sido acusados del mismo delito. Lo más impactante es la diferencia de las penas”. Se queja de que los otros han sido condenados a 3 años y considera más justo el reparto de responsabilidades, aunque tan solo Pietro portase el machete y Rocco le ayudó a huir en moto.

Han pasado cuatro días desde la sentencia que condena a dos de sus hijos y ocho meses desde que no puede verlos. Considera que el juicio se ha enturbiado para perjudicar a sus hijos, pues no solo pesó el intento de asesinato, sino también otros delitos: “Al principio había once investigados y la investigación no era por temas de drogas, empezó por la agresión, después se sumó todo lo demás. De estas once personas desestimaron a dos”. La fiscalía llegó a un acuerdo con el resto de los acusados, pero no con los hermanos Costanzia: “Es ahí donde empezamos a sospechar que las cosas iban por otro camino y que había algo que no encajaba”. Es por ello que considera que la sentencia es “ejemplarizante y contradictoria”.

No entiende por qué sus hijos han corrido con esta suerte en el proceso judicial en comparación con el resto de implicados. Piensa recurrir la sentencia y ver si pueden reducir los años que sus vástagos pasarán entre rejas. Una sentencia que no acepta, después de minimizar las acciones de Pietro y Rocco. Especialmente del segundo, a quien pensaba que saldría indemne de sus acciones criminales. Como le pasó al propio Carlo Costanzia, que estaba acusado de presunta falsedad documental y encumbramiento en el mismo proceso. El padre ha resultado absuelto ante la falta de pruebas, aunque reconoce que aún siente angustia por el mal trago que ha pasado.