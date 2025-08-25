Beatriz Trapote, entre lágrimas, desvela que su padre tiene cáncer de pulmón: "El diagnóstico que nunca te esperas"

La familia de Beatriz Trapote atraviesa sus horas más bajas. El padre de la periodista se encuentra ingresado en el hospital tras ser diagnosticada de un cáncer de pulmón y la esposa de Víctor Janeiro, entre lágrimas, se ha sincerado con todos sus seguidores sobre la difícil situación familiar que atraviesa.

Momentos complicados

"Parte de domingo. Mi padre sigue ingresado. Le han dicho que las defensas las tiene muy bajitas. Hay que hacerle transfusión de sangre. Víctor hoy está trabajando y yo en casa con los niños. Ellos no entienden de hospitales"", confesaba Trapote en un story de Instagram. Tal y como ha confirmado en "Jaleos", este último ingreso de su padre es por la quimio. "Es jodido. Cáncer de pulmón. El ingreso es consecuencia de la quimio", explica en el anterior medio citado.

Horas después, ha reaparecido en Instagram, muy emocionada por el apoyo y el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores. "Todo empezó el 20 de marzo cuando le ingresaron en Jerez por una neumonía. Entró 7/4 de tensión. Se puso muy grave, muy malito. Pasó un tiempo hospitalizado y esa neumonía no curaba y, después de muchas pruebas, lo que había era un tumor en el pulmón. Han sido meses muy duros y uno intenta estar ahí y dar la cara. Al final, las pruebas determinaron que era un cáncer de pulmón. Es grande, por lo cual no se puede operar y hay que darle inmunoterapia y quimio", ha explicado la periodista.

"Segundo ciclo de quimio, bajada de defensas brutal, empezó con fiebre. Está muy bajito de defensas, le han hecho dos trasfusiones de sangre. Muy positivos de que positivos, confiando en la ciencia, y sobretodo en él. Mucha fuerza y energía, esta batalla hay que ganarla", ha expresado, mostrándose positiva ante la delicada situación familia. "Todo va a salir muy bien. Sé que va a salir bien", ha finalizado entre lágrimas.

Positivos frente al diagnóstico

A pesar del estado de salud de su padre, Beatriz Trapote se muestra positiva y afronta con fuerza la situación. "Papá, lo vamos a conseguir, no dejes de luchar", ha escrito en su último story. "En la vida, incluso en los momentos más duros, hay que aprender a ser positivo y sacar fuerzas de donde parece que ya no quedan. Porque las grandes batallas solo llegan a quienes tienen la fortaleza de los grandes guerreros, y cada lucha difícil es también una demostración de su coraje y grandeza", ha reflexionado la periodista.