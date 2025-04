De María José Campanario a Cristina Pedroche, los famosos se vuelcan con Jedet ante su trágica pérdida: "Sigo en shock y no paro de llorar"

Momentos muy duros para la actriz Carmen Jedet. La protagonista de la serie “Veneno” anunció este lunes que Aurora, su fiel perrita, fallecía sin que ella llegara a tiempo de despedirse.

“Hoy, 31 de marzo, mamá me llamó para que me despidiera de ti, pero tenía el teléfono apagado y no llegué a tiempo. Me duele en el alma no haber podido decirte adiós. Solo espero que hayas sentido lo amada que has sido y que, aunque la vida te golpeó antes de encontrarnos, hicimos todo para darte lo mejor”, lamentaba en su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con más de 430.000 seguidores.

El apoyo de María José Campanario a Jedet

Muchos de ellos han querido transmitirle públicamente su pésame, haciéndole saber que la acompañan en el complicado bache que atraviesa. Un ejemplo es María José Campanario, que ha enviado a la actriz “un abrazo enorme” tras leer sus palabras de desconsuelo.

Cristina Pedroche ha hecho lo propio, aunque en su caso ha sido “todo mi cariño” lo que ha querido transmitir a Jedet. Por su parte, el actor Pablo Rivero le ha hecho saber lo mucho que lo siente.

Una oleada de apoyo que Jedet agradece pero que no es suficiente para aliviar su dolor. “Sigo en shock y no paro de llorar. No sabía que el cuerpo humano podía producir tantas lágrimas”, expresa la actriz, afligida, que solo puede pensar en una cosa en este momento: “Espero que supiéramos hacerte feliz”.

La fiel compañera de Jedet

Aurora fue mucho más que una simple mascota para Jedet, puesto que se convirtió en su mejor amiga en algunas de las etapas más importantes de su vida, como su proceso de transición: “Te convertiste en mi mayor apoyo en aquellos tiempos en los que estuvimos solas en el pueblo. Te hablaba de todo y parecías escucharme. Acabaste siendo la guardiana de la casa y mi protectora. Sabías cuándo estaba mal, no sé cómo lo hacías, pero siempre estabas ahí. Me acompañaste, cuidándome, durmiendo a mi lado, haciéndome sentir que no estaba sola. Contigo, el camino era menos duro”.

Por lo visto, el can arrastraba una complicada enfermedad desde hacía tiempo y finalmente no ha podido resistir. Lo único que la actriz espera ahora es que la vida le dé una segunda oportunidad para reencontrarse con ella y poder volver a disfrutar de su cariño: “Espero que nos volvamos a encontrar y que para entonces ya hayas recuperado la vista, para mirarnos a los ojos otra vez”.