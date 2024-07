María José Suárez impide que Escassi “blanquee sus infidelidades”

Álvaro Muñoz Escassi ha tratado que el temporal pasase sin ocasionar demasiados estragos, pero en realidad ha sido imposible esquivar la polémica que se cierne sobre él. Más cuando su ya exnovia, María José Suárez, está dispuesta a tirar de la manta, y ahora que una nueva mujer ha decidido poner en jaque al jinete. Un malicioso mail, que el protagonista define como un supuesto delito de extorsión, llegó a la bandeja de entrada de la modelo. En él, se le informaba de que le habían sido infiel y las pruebas que en él se aportaban no le dejaron ninguna duda de que lo que se narraba había sucedido. Además, se le reclamaba una deuda de 1.500 euros por sus servicios, lo que deja entrever cómo era su relación. Él decidió demandar a esta mujer, pero después retiró las acciones legales para llegar a un acuerdo privado para evitar el escándalo, previo pago de 1.700 euros. En el preciso momento en el que se hizo el ingreso, la Miss anunció su ruptura con el que había sido su compañero de vida estos tres últimos años.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Ahora el amor ha dado paso a una batalla mediática de la que Álvaro Muñoz Escassi trata de salir airoso, aunque no logra conseguirlo. Se lo están poniendo muy difícil y eso que él ha entonado, en cierta medida, el mea culpa. Eso sí, ha aderezado su confesión con excusas que no han convencido a casi nadie, pero, sobre todo, ha dejado fría a la propia María José Suárez, que no se cree lo más mínimo a su exnovio cuando él asegura que “no soy tan malo como me pintan y me duele que María José esté sufriendo”. Y es que las excusas que ha esgrimido para explicar por qué ha acabado compartiendo alcoba con otras féminas durante su relación no le convencen para nada. Quizá por el hecho de que él consideraba rupturas lo que ella llamaba meras discusiones de pareja, de ahí que no entienda que cada vez que se enfadaban él acabase en brazos de otra mujer.

Así, desde el círculo más próximo a la ex Miss han querido dejar claro su monumental cabreo tras escuchar las palabras del jinete. Es más, ella asegura que no sabía que habían llegado a romper antes de que ella tomase la drástica decisión de expulsarle de su corazón al ver que le había sido aparentemente desleal. Una cuestión de percepción en el que no llegan a un acuerdo y que, para ella, es solo una forma de buscar una justificación a lo que a sus ojos es una traición: “Dice que él quiso blanquear sus infidelidades”, mantiene Luis Pliego desde el plató de ‘TardeAR’. El director de la revista ‘Lecturas’ ha hablado con la modelo, que asegura que a lo largo de los tres años que ha durado su romance tan solo rompieron, durante unos días, su relación. Tenía sus motivos, pues le pilló en una mentira sobre dónde estaba realmente: él decía que estaba viajando a Bilbao, pero en realidad estaba en Madrid tranquilamente en su casa: “Fue un break de diez días, más o menos. Y ella rompe porque ya sospechaba algo. Después se reconciliaron en el crucero a los fiordos noruegos”, desliza.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Instagram

La felicidad en su noviazgo duró bien poco. Al regresar del viaje en crucero fue cuando el mail que dinamitó su relación llegó a su correo. De ahí el dolor que siente María José Suárez, al saberse traicionada y por darle un voto de confianza a Álvaro Muñoz Escassi cuando ya había perdido la confianza en su lealtad. De hecho, tan mal se encuentra ahora la modelo, que incluso está cancelando trabajos que tenía programados en agenda para estos días, como así ha sucedido con un evento previsto para este miércoles, al que ha causado baja, al sentirse “desbordada”. Eso sí, para defender la verdad, sigue muy de cerca lo que se está comentando sobre el asunto en los medios de comunicación, dispuesta a poner los puntos sobre las íes y tratar de que su ex no blanquee lo que, a su entender, son cuernos en toda regla.