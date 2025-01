María José Suárez define su relación con Iker Casillas

De un tiempo a esta parte, el corazón de la modelo y presentadora María José Suárez está en un continuo sinvivir y esa inquietud se la traslada a los reporteros. Después de la apasionante historia de amor, traición y mentiras que vivió con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, con el que acabó sintiéndose "totalmente engañada" y sin reconocer a la persona con la que vivió "tres años maravillosos", apareció otro hombre que también sostiene sobre los hombres cierta fama de galán, pero sin superar, ni mucho menos al anterior: Iker Casillas.

María José Suárez e Iker Casillas Gtres

Son amigos desde hace más de veinte años y esa excusa está sirviendo a la pareja para justificar su cercanía y sus últimas citas, cada vez más íntimas, según algunas imágenes que han salido a la luz. "Ahora que estoy trabajando en el programa vengo a Madrid todas las semanas y nos vemos más. Somos amigos desde hace mucho tiempo, él está soltero, yo estoy soltera y haces más planes. Nos los pasamos bien, salimos, nos vamos a tomar algo y ya. No hay nada más con Iker ni lo habrá. Yo tengo que estar soltera en 2025. Llevo diez años enlazando una pareja con otra y ahora estoy así encantada. Sola no quiere decir que esté aquí… Tengo amigos con intimidades, quiero relaciones íntimas, no quiero enamorarme", explicó a Sonsoles Onega en su programa.

El sábado, una jornada especial para María José Suárez, que recibió el Premio Flamenca con arte 2025 en Sevillavestida con un jersey negro de escote Bardot, tuvo que responder de nuevo a las preguntas sobre Iker Casillas y sus románticos paseos por las calles de Madrid. "No tengo nada que opinar sobre lo que hago en mi vida privada", contestó. "Quedo con amigos y yo ya expliqué, en su momento, que con Iker nos van a ver muchas más veces porque él está soltero, yo estoy soltera, salimos por Madrid y no hay nada".

¿Y qué opina él? "Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. ¡Es más, compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor…", declaró hace unas semanas.