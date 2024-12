María José Suárez se sincera y aclara su relación con Iker Casillas: "Nos lo pasamos bien"

María José Suárez continúa en el ojo del huracán mediático tras la publicación de sus nuevas imágenes con Iker Casillas. Aunque los dos protagonistas de esta historia han negado que entre ellos exista más que una consolidada amistad desde hace años, lo cierto es que la pareja se encuentra en el punto de mira y por su supuesta relación sentimental, rumores que han aumentado después de haber sido fotografiados de nuevo disfrutando de una velada por Madrid.

María José Suárez ha vuelto a desmentir que esté saliendo con Iker Casillas, expareja de Eva González, una de sus íntimas amigas, en su última intervención en "Y ahora Sonsoles", espacio en el que colabora. Además, ha aclarado cuál es la verdadera relación que mantiene en la actualidad con el exportero del Real Madrid y el motivo por el que están siendo fotografiados en las últimas semanas.

María José Suárez e Iker Casillas Revista SEMANA

"Ahora vengo a Madrid todas las semanas y por eso lo estoy viendo más. Somos amigos de hace mucho tiempo, él está soltero, yo también y haces más planes. Nos lo pasamos bien, salimos, nos vamos a tomar algo, pero es que no hay nada, con Iker ni lo hay ni lo habrá", ha declarado María José Suárez. "A mí me gusta Iker como amigo, como pareja no. Verdaderamente todo puede pasar, pero esta vez no", ha añadido.

Además, la modelo ha confesado que "tengo ganas de estar soltera en 2025. Llevo diez años que no he estado sola, he solapado relaciones, y ahora estoy encantada". "Sola no quiere decir que esté aquí... Tengo amigos con intimidades, quiero relaciones íntimas pero no quiero enamorarme", ha revelado la sevillana, muy sincera.

Eva González no sería un problema

Sobre este asunto, María José Suárez ha desvelado que no sería un problema para Eva que tuviera algo con Iker, al igual que ocurre con Feliciano López, su expareja y amigo del exportero. "Eso no impediría que hubiera una relación entre nosotros, lo que sí lo impide es que yo no me lo planteo. Lo de Eva fue hace 20 años y lo de Feli, igual. Eso no sería un hándicap si surgiera algo entre nosotros, pero no es el caso", ha declarado la modelo. Además, la modelo ha revelado que habló con la presentadora de "La Voz" tras la publicación de las imágenes y que no le dio importancia. "Me dijo: "Qué tontería más grande"", ha explicado la sevillana.