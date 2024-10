Esta es la desesperada petición que le hizo Isabel Pantoja a la niñera Dulce

Si es cierto lo que cuenta Dulce Delapiedra, la niñera eterna de Isa Pantoja, sobre la petición que le hizo Isabel Pantoja, se desataría la caja de los truenos entre la tonadillera y su hermano Agustín, porque demostraría que la relación entre ambos no ha sido tan idílica como parece.

Dulce asegura que "Isabel es otra persona cuando está alejada de su hermano. Siempre fue consciente de que Agustín y su madre no querían a Isa, lo demuestra algo que me dijo cuando estábamos las dos solas. Me pidió que, si le pasara algo, la niña era mía".

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín en una imagen de archivo Gtres

Ya veremos si la cantante tiene algo que decir ante este descubrimiento tan inesperado y sorprendente. Y cómo le sentará al "Rasputín de Cantora", como le denominan irónicamente los que saben la influencia tan brutal que tiene sobre su mediática hermana, lo que ha contado la niñera, casi una madre para su sobrina.

Una fuente cercana al hermanisimo nos adelanta que "Agustín está muy enfadado por la entrevista de ayer viernes de Dulce. Considera que dijo muchas mentiras y medita poner una demanda contra esa mujer".

Por otro lado, desde el entorno de Kiko Rivera también expresan "el cabreo que Kiko tiene con Dulce por lo que ha manifestado sobre el. Eso de que siempre se ha dedicado a destrozar a su hermana Isa públicamente, entre otras cosas".

Entre esas otras cosas, una muy dolorosa. El Dj, siempre según Dulce Delapiedra, "estando Isa embarazada, le dijo a su entonces pareja, Alberto Isla, que iba a tener más cuernos que Bambi". Es el menos indicado para hablar así, habida cuenta de las veces que se ha rumoreado que Kiko le habría sido, presuntamente, infiel a su esposa Irene.

Lo único que une a Kiko con su tío Agustín es la animadversión que ambos tienen a la niñera. Porque hace años que no se hablan. Un cisma, el "pantojil", que da lugar a multitud de comentarios en los medios de comunicación.