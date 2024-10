María del Monte, del lado de Isa Pantoja: "Me parece una solemne barbaridad"

Cada vez son más las "celebs" que se están posicionando a favor de Isa Pantoja tras su entrevista en "De viernes". La última ha sido su madrina, María del Monte: "Ella es alguien a quien yo he querido, quiero y voy a querer toda la vida". La cantante siempre se ha mostrado muy unida a Isa, a la que siempre se ha mostrado muy unida a pesar de que durante algún tiempo perdieron el contacto. Tras las terribles confesiones realizadas por la colaboradora de televisión, en el que revelaba episodios humillantes de su adolescencia como cuando su hermano la llevó a un ginecólogo para saber si había perdido la virginidad o que su tío Agustín dejó de hablarla nueve meses porque quería dormir con su perro, han hecho que María del Monte rompa su silencio y le muestre su apoyo.

"Espejo público" ha emitido las declaraciones de María del Monte, tomadas en la estación del AVE de Sevilla. aunque en un principio se ha mostrado reacia a hablar, finalmente ha destacado que "siempre me he querido mantener al margen y no pronunciarme pero esta vez sí lo voy a hacer. Si lo que mi ahijada ha contado es así me parece una solemne barbaridad".

Además la cantante ha añadido que "ella es alguien a quien yo he querido, quiero y voy a querer toda la vida". Lo que no ha querido aclarar es si la entrevista madrina y ahijada se habían puesto en contacto. "Eso queda entre nosotras. Mi conciencia y mi corazón me dice que lo haga, me parece una solemne barbaridad", repitió.