María Patiño, sin piedad contra Joana Sanz tras su polémico mensaje: "Es aberrante"

Joana Sanz ha sido una de las protagonistas del fin de semana por el polémico mensaje que publicó en Threads, la nueva red social de Instagram que intenta competir con X. "Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías", escribió la modelo, desatando un sinfín de críticas sobre su desafortunado comentario.

Tras esto, la exmujer de Dani Alves ha estallado en Instagram, cansada de las críticas que había recibido por el controvertido mensaje y de "tener que estar justificando cada cosa que diga o haga". "Me parece alucinante, aquí sacamos todo de contexto y van los 4 de turno que lo replican y es que no tiene nada que ver con nada. No doy crédito con esas cosas, de verdad", comienza diciendo la modelo, asegurando que "los hilos que publico en redes son cosas espontáneas que me salen de sentimientos". "Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial, o con Dani, o con X. Son cosas mías de mi vida", dejando bien claro que "en paralelo a eso tengo vida también ¿vale?".

"Me encanta que me jalen del pelo y que me empotren. Pues sí gente, no nos hagamos las puritanas ahora, me fascina esa pasión, esa fogosidad, que te agarren el pelo y te besen y te coman entera", ha declarado Joana Sanz, reiterando que que lo único que ha hecho ha sido "hablar de mí personalmente, de lo que me gusta. ¡Ya está bien!". "Cada uno en su intimidad y dentro de un respeto mutuo que haga lo que le gusta. Tanto tabú de repente no entiendo nada, y lo que más me molesta es que se está sacando de contexto asociándolo a un tema judicial que no tiene nada que ver. Y mucho menos ensuciar mis palabras de esta manera. No gente", ha finalizado sobre el asunto.

A pesar de haber matizado sus palabras, lo cierto es que la modelo ha continuado recibiendo críticas por sus incendiarias palabras. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido María Patiño, que no ha dudado en cargar duramente contra Joana Sanz en X, categorizando su mensaje de "aberrante". Sobre su justificación, la expresentadora de "Socialité" ha sentenciado a la ex de Alves. "Lamento no haberme equivocado con ella. Desde el principio cuestioné su actitud", ha escrito en la anterior red social citada.

María Patiño, desde que salió a la luz el caso Alves, siempre se ha posicionado públicamente al lado de la víctima. El pasado 22 de febrero, día en el que se conoció la sentencia del futbolista, la televisiva escribió en X: "Todo mi apoyo a la víctima que se ha visto cuestionada desde el principio. Un caso muy claro q han intentado oscurecer". Siempre tan sincera y activa en redes, la expresentadora no ha podido evitar pronunciarse sobre los últimos mensajes de Joana Sanz, mostrando públicamente su total rechazo.