Joana Sanz aclara por qué sigue casada con Dani Alves tras la acusación de agresión sexual

‘De Viernes’ llega al prime time de Telecinco anotándose dos importantes tantos. Después llegará el veredicto de la audiencia, pero primero parece que los dos platos fuertes que han reservado para su estreno han cumplido las expectativas. Primero llegaba Ángel Cristo dispuesto a desmontar la imagen de madre luchadora que tiene Bárbara Rey, así como desvelar cómo fue, según su testimonio, el supuesto chantaje que se le realizó al Rey Juan Carlos. Pero la otra gran sorpresa de la noche la protagonizaba Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, que ha vivido un auténtico calvario este 2023. Primero perdió a su madre en durísimas circunstancias, víctima de un cáncer mal diagnosticado, pero una semana después llegaba el remate final: la detención del futbolista acusado de un supuesto delito de agresión sexual a una joven de 21 años. Sobre todo esto, sin censura, ha respondido la modelo.

La maniquí canaria, de 31 años, lleva diez meses alejada de su marido, que permanece bajo prisión preventiva a la espera de juicio. Sobre él pende una posible condena de 9 años de cárcel, que es lo que solicita la Fiscalía en su caso. Pero Joana Sanz ha decidido permanecer a su lado en esta batalla, pues considera que es la única familia que le queda y que le debe estar ahí demostrándole que no está solo entre rejas. Así lo ha confesado en su primera entrevista en un plató de televisión desde que estallase el escándalo: “Me entero por la televisión. Fue como un jarro de agua fría. Lo esencial para mí era mi madre, él, para mí, era secundario”, comienza a relatar.

Joana Sanz y Dani Alves Gtres

Eso sí, Joana Sanz no quiere traspasar un límite en su entrevista. Lo primero que ha dejado claro es que Dani Alves sabe que hablaría en prime time sobre sus problemas, pero no quiere abordar directamente la cuestión sobre la presunta agresión sexual: “Eso es un tema judicial. Yo hablo de infidelidad, que es lo que a mí me toca. Del tema judicial no voy a hablar, porque no me corresponde”, se excusa en varias ocasiones a lo largo de su entrevista.

En un primer momento, Joana Sanz trató de divorciarse de Dani Alves por lo sucedido, al no comprender cómo le había sido desleal días después de morir su madre y sentirse desamparada. Eso sí, siguen siendo marido y mujer: “Seguimos casados, se habló de divorcio, pero él no me lo quiso dar. No nos vamos a divorciar, de momento. En un momento inicial, fue él que me dijo que no me iba a dar el divorcio”. Ahora bien, eso no quiere decir que sean una pareja al uso, pues ni ella misma lo sabe, aunque sí que mantienen contacto telefónico a diario: “No lo sé ni yo. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente. El amor está, independientemente de casados o no casados”, mantiene.

Joana Sanz ha sufrido el acoso mediático y en redes sociales por seguir al lado de su marido pese a la gravedad de lo que se le acusa. Ella defiende que “nos apoyamos como podemos”. Y es que, pese a que ella lo entienda como una “infidelidad”, también comprende que “antes nunca había surgido nada para sentir un rechazo hacia él”. Eso sí, no niega que ha llorado muchísimo por esta historia, porque su vida entere se le vino encima: “Mi matrimonio era maravilloso, nada malo que decir de él, nunca discutíamos y fue un shock, no podría creer que me fallara”.