María Pombo habla abiertamente de su embarazo: "Íbamos al ginecólogo por la noche y subíamos por el montacargas"

María Pombo y Pablo Castellano amplían la familia. El próximo año serán familia numerosa y por fin, tras la filtración de su embarazo, la influencer ha podido hablar abiertamente sobre esta nueva etapa en Instagram, horas después de confirmar que está embarazada a través de una bonita publicación en redes.

María Pombo rompe su silencio

"No sabéis la felicidad de que por fin estemos en el mismo barco. Ya no hay secretos, no tengo que fingir que no tengo tripa, que tengo ganas de algo... Por fin estoy saliendo de esta nube negra que han sido estos tres meses", ha comenzado diciendo la influencer.

María Pombo y Pablo Castellano, invitados perfectos en la boda de Álvaro González y Carla Vico Europa Press

"He sentido que me han quitado los sentimientos buenos. He estado triste, sin ganas de nada... pero ahora estoy feliz de leeros. Desde el minuto uno que os enterasteis han sido mensajes buenos, de alegría, de respeto", se ha sincerado sobre cómo ha vivido la filtración de su embarazo a la revista "¡Hola!".

Miedos en el embarazado

"Estos días he sentido frustración porque en este embarazo he tenido mucho más miedo. He ido a cada ecografía queriendo escuchar el corazón y que me dijeran que todo estaba bien. Lo he pasado mucho peor estos tres meses y para protegerme a mí misma íbamos al ginecólogo por la noche, después subíamos por el montacargas...", ha desvelado María Pombo.

Además, la influencer ha querido dejar claro que ella no la filtrado nada. "Se lo he contado a mis más íntimos, incluso a muchos no me ha dado tiempo a contárselo", ha revelado la creadora de contenido, señalando que "y aun así se han adelantado". "Lo veo natural, pero he llegado al momento en el que quería, no lo han hecho en la semana ocho y estoy tranquila. Me ha dado rabia todas la preocupaciones que he tomado y aún así no ha sido mi noticia", ha revelado Pombo. Aún así, como ella misma ha reconocido bromeando sobre el asunto, "¿qué sería de un embarazo de María Pombo si no se filtrase?"