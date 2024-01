Marilia: "La música es mi cueva en el invierno"

Y lo demuestra con un nuevo disco compuesto por ella, que habla de la libertad y los sueños, ´Bailar conmigo´.

Once canciones compuestas y co-producidas por ella misma, una gira que comienza en España, una invitación a soltar, celebrar la vida y bailar juntos.

Marilia Andrés Casares, una de las voces más cálidas de la música española, el cincuenta por ciento del dúo Ella baila sola, llegó al corazón de varias generaciones. Cantó y compuso canciones tan populares como ´Cuando los sapos bailen flamenco´, ´Mujer florero´, ´Lo echamos a suertes´ o ´Amores de barra´. Hoy regresa para compartir su sensibilidad con un nuevo disco, ´Bailar Conmigo´, que recomendamos por la belleza de sus letras y melodías, por todo lo que transmite.

Escribió su primera canción a los once años, algo que combinó con otra de sus pasiones, el dibujo y la pintura. Viviendo en casa de sus padres compuso aquellas primeras canciones que aún recordamos de Ella baila sola, canciones que hoy incluye en sus conciertos, y gira que pasa por España y algunos países de América Latina.

Su bisabuelo fue Julio Casares, creador entre otros libros, y escritos, del primer diccionario ideológico de la lengua española.

La portada del disco “Bailar Conmigo” Marilia Andrés Casares

Marilia, bienvenida. ¿Cuál fue el papel de la música en los primeros años de tu vida?

Desde que recuerdo la música fue para mí ´una cueva en el invierno´, un feliz y seguro ´lugar para volver´. Recuerdo de pequeña escuchar la letra de canciones que sonaban en la radio con mucha atención, pero también la música clásica que ponían en mi casa. Todo sumó a que tuviese un gran respeto y admiración por este lenguaje mágico, escuchar era un viaje. A la vez quise jugar a escribir canciones y así empecé, jugando, aún sin guitarra. Cuando descubrí que podía componer una canción fui muy muy feliz.

¿Cuándo descubriste tu verdadera vocación?

Creo que siempre supe que quería comunicar y expresar, siempre sentí que la música era algo muy especial, escribía, componía, dibujaba. El arte me movía, pero aún no sabía si pintaría, bailaría o qué haría. Fue la vida que me regaló un camino precioso, formar un dúo que gustó a mucha gente, junto a Marta, y con ello la oportunidad de que mis canciones y mi voz fueran escuchadas, y que gustase a la gente. Ahí empecé a creerlo posible.

Tu pasión por la música empezó a una edad muy temprana. ¿hoy sigues aprendiendo?

Siento que la pasión es algo esencial, con ella comencé y sigue existiendo, es motor y evoluciona también, hoy es más sólida y clara. Siempre habrá mucho que aprender y me encanta. Entre otras cosas, la vida me ha regalado grandes personas con las que caminar, de todas he aprendido, y grandes maestras como fue Lidia García, profe de voz, hoy la maravillosa Ana Moreno, o el recientemente fallecido y querido, Arnold Tarraborrelli, maestro de danza. Mientras estemos aquí habrá cosas que aprender.

¿Eres de una familia musical o artística?

Aunque ninguno se dedica a la música hoy, todos tienen arte en lo que eligen hacer. Mi abuela materna pintó cuadros abstractos, mi tío Cristian fundó el carro de los Cómicos y llevó el teatro español por el mundo. Mi bisabuelo, Julio Casares, sí estudió música, fue violín en el Teatro Real entre otras cosas, aunque luego eligió los idiomas y la lengua, creando un diccionario ideológico, de la idea a la palabra.

¿Qué influencias musicales o artísticas recuerdas en casa de tus padres?

En casa de mis padres recuerdo escuchar a Vivaldi, Beethoven, Mozart, Chopin o Wagner pero también a los Beatles, Nat King Cole o Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. En la radio sonaban canciones de Charles Aznavour, Serrat, Rafaela Carrá, Mari Trini o Cecilia. Yo buscaba música anglosajona, recuerdo descubrir a Bowie, Dylan, Simon y Garfunkel, Peter Paul and Mary, REM, The Police. Y españoles como Radio Futura, Miguel Bosé, Alaska y los Pegamoides, El último de la fila. O Silvio Rodríguez, Michael Jackson, Bonnie Raitt, Tina Turner, Elvis, todos sonaron en casa de mis padres, me encantaba reconocer sus canciones al primer acorde.

Nasrin Zhiyan, José María Cano y Marilia Marilia

¿Cuáles eran tus sueños de infancia?

Volar, hacía muchos viajes imaginarios. Quería hacer canciones y cantarlas. Supe que quería escribir el día que vi a mi abuelo reír leyendo una composición que había escrito, con mucho sobre mi familia viajando en tren. Pasaba horas dibujando. Lo primero que dije que quería ser fue bailarina y granjera, hoy soy vegetariana.

Nasrin Zhiyan, Sandra García-Sanjuán y Marilia en el estreno del documental “Starlite 1 década” Nasrin Zhiyan

Estudiaste en un colegio bilingüe de Madrid y comenzase las carreras de Derecho y Marketing. ¿Siempre supiste que querías hacer música?

Siempre me pareció un regalazo entender inglés para entender la letra de las canciones, se lo agradezco mucho a mis padres. La música ha estado en mi vida siempre, hoy es una forma de vivir y creo que consciente o no, siempre quise hacer música y expresar a través de ella. No sabía que la vida me iba a poner delante un camino musical cada vez que me despistase o iniciase otro. Con los años, ya sé que no me sienta bien no crear música y compartirla, por eso sigo grabando y tocando. Es volver a casa y a la vez compartir con todos, algo que siempre he sentido que quería y necesitaba hacer, aunque por el camino sienta curiosidad por otras cosas. Necesito expresar a través de la música.

¿Cuáles han sido los músicos y compositores que más te han inspirado?

Muchísimos, cada uno de manera muy personal, como te decía Sting fue uno de ellos. Bowie fue importante, Leonard Cohen y Elvis también, Tina Turner.

Gene Vincent, The Beatles, Dylan, Bonnie Raitt, Patty Smith, Tina Turner, Judy Collins, La Creedence, Michael Jackson, REM, Nirvana, Radio Futura, Santiago Auserón, Alaska, Miguel Bosé, Antonio Vega, Luz Casal, Silvio Rodríguez, José González, Triana, Bon Iver y muchísimos más.

Pero también y mucho clásicos, Tchaikovski, Beethoven, Mozart, Vivaldi…

Nasrin Zhiyan, Angelica de La Riva, Marilia y Massumeh en el Club Monteverdi Julia Robles

¿Y el primero que te impresionó?

Cuentan que la primera vez que canté, tapé con mi mano la boca a mi abuelo, que cantaba una asturianada y me puse a cantar el estribillo de la canción ´Amor´ de mi querida y admirada Lolita, que sonaba en la radio todos los días.

Recuerdo cómo me impactaron Elvis, Nat King Cole o los Beatles. Aretha Franklin, Tina Turner o Francoise Hardy. Aunque fue el rock el que me llevó a los primeros conciertos, Leño, Heroes del silencio, Loquillo, Mecano y una larga lista.

Marilia con Enrique Cerezo en el Estadio Civitas Metropolitano Marilia

¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar?

Lo primero que toqué fue el famoso teclado Casio que nos regalaban a casi todos por la comunión, era divertido.

Y oficialmente la guitarra, es el primer instrumento junto a la voz, que aprendí a que sonase medio bien de manera autodidacta. Después de muchos años, y directos cada día me gusta más, aunque sé que tengo aún mucho que aprender.

¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra?

Con una guitarra española comprada al peso y sin afinador, en casa de mis padres. Aprendí a acompañarme para componer canciones. La guitarra es mi buena amiga, pero suena fatal mucho tiempo hasta que un día empieza a sonar un poco mejor. Todos los instrumentos para sonar muy bien necesitan mucho tiempo y cariño, muchas horas. Por eso los músicos tiene todo mi respeto, tenemos que cuidar la música y a los músicos en este país.

¿Qué recuerdos tienes de tu primer concierto?

Como público, me llevaron a escuchar música clásica y me impresionó mucho. Después a Juan Luis Guerra y Mecano, en Santander, dos conciertos espectaculares también.

Como artista, recuerdo muchas emociones juntas en mi primer concierto, tenía cerca de veinte años, éramos Ella baila sola, entonces la gente no nos había escuchado en la radio aún, no había Spotify, ni redes sociales. Me sorprendió y me emocionó que se llenó el Café del Foro en Madrid por el boca a boca. Temblé bastantes veces durante el concierto, pero también lo disfruté, supe que podía hacerlo y que quería hacerlo otra vez.

La gente solo ve el éxito ¿Has tenido que realizar muchos sacrificios a nivel personal para conseguir el éxito profesional?

La profesión de artista o músico, como otras, puede ser difícil de compaginar con la vida práctica, hay muchas horas detrás que no se ven. Pero nunca lo he considerado un sacrificio, sé lo que implica y lo considero una elección de vida. A veces me gustaría que fuesen menos horas, pero no de música sino de lo que hay alrededor que no me gusta tanto. Muchas horas tampoco garantizan el éxito profesional. Por eso creo que sobre todo hay cuidarse, conocerse para cuidarse y estar bien, mental y físicamente, no solo con el objetivo del éxito profesional sino de vivir. Así es más fácil que ocurra todo lo bueno, sea lo que sea, y que se pueda disfrutar.

Alaska y Marilia en el RTVE durante la sección musical 'Música que inspira' Marilia

Si no fueras cantante ¿qué crees que serías?

Creo que seguiría componiendo canciones. Pintora, como quise de adolescente, arqueóloga, profesora de yoga, locutora de radio, bailarina, escritora. Me gusta comunicar y me gustan las personas. Trabajaría en una tienda o en una librería en lugar precioso, viajaría.

¿Qué tiene la música que te hace sentir apasionada?

Lo tiene todo. Me apasiona, pero además la necesito para sentirme bien y feliz. Tiene todo lo que las palabras y las imágenes no siempre pueden expresar.

Juanes y Marilia en el backstage de Starlite Starlite Occident

¿Qué importancia tiene para ti la música en vivo?

Muchísima, toda. Es donde se transmite lo que un disco no puede transmitir, sin truco. La verdad, la presencia real unida a la música es una experiencia transformadora, suele ser inolvidable a todos los niveles. Como artista y como público, no entiendo la música sin el directo, es donde nos vemos, donde crecemos, compartimos y nos contamos mucho más o al menos de modo distinto al de una grabación. Cada día es diferente porque tú estás diferente.

Ejemplos de música en vivo, adoro a Joe Cocker, tuve la suerte de verle y compartir escenario en Night of the Proms. Adoro a Damien Rice con él canté un tema en el Henry Fonda Theatre en 2004. Como artista he podido experimentar los momentos más bellos de mi carrera musical sobre el escenario compartiendo con la gente.

Como público, el último concierto de Juanes en Starlite fue espectacular. Los de Ludovico Einaudi. El último al que acudí de Hombres G estuvo lleno de buenos recuerdos. Aún recuerdo el programa Séptimo de Caballería, que creó y presentó Miguel Bosé, a quien vi en México recientemente, y que aún es el mejor que yo haya conocido de música en directo en España. Necesitamos cuidar la música y a los músicos, cuidar el directo siempre nos hace superarnos, aprender, disfrutar y crecer juntos.

Miguel Bosé y Marilia tras la actuación de Marilia en el Arena de Ciudad de México Marilia

¿Cómo ha nacido la idea de este disco, Bailar Conmigo?

De manera natural empecé a componer y vi que tenía canciones hermosas que quería grabar. Necesité ´Bailar conmigo´, conectar conmigo para compartir y bailar con los demás. Es así de sencillo. Al mirar todas las que llevaba escritas vi que tenían algo en común, la búsqueda de la libertad, el movimiento, la esencia, la tierra y uno mismo. Por eso hay mucho folk y texturas que se abren hacia lo electrónico.

Es un disco que celebra el camino, con sus más y sus menos, lleno de alegrías y de pequeños descubrimientos. Invita a celebrar, soltar y bailar juntos.

Lo he co-producido, quería que fuese un disco muy cercano, un folk pop que nos reconectase al escucharlo, un reencuentro. Estoy feliz con el resultado, es tan cálido y real como quería que fuese.

Viene de mi deseo de seguir componiendo, considero la música un regalo que nos une. Compartir con la gente que viene a verme, mis amigos, nuevas canciones y canciones de siempre. A ellos agradezco de corazón que me permitan hacer lo que más me gusta, canciones, cantarlas y seguir subiendo a un escenario.

El primer single es una invitación a bailar; soltar; sentir, cuidar y celebrar lo que importa.

¡Si! Una cueva en el invierno es una canción que ensalza la raíz, a nuestros antepasados, nuestro origen, y a la vez es la alegría de celebrar tu propia cueva. Es caminar sin renunciar a los propios sueños.

En cada canción predomina su esencia y ´Una cueva en el invierno´ es abiertamente folk, por su conexión a la tierra, a ser nómadas de nuestros sueños.

Es una puerta maravillosa al disco, como dijo una maestra, siempre hay un primer paso y luego aparece el suelo.

Está grabada y co-producida junto a Nacho Mur en el lado Izquierdo estudio con Dany Richter, Karlos Arancegui,y un equipazo a mi lado.

¨Una cueva en el invierno¨ es el primer adelanto del disco ¿qué significa y qué ha supuesto esta canción para ti?

´Una cueva en el invierno´ para mí es la música, es la vida, con ritmos alegres invita a avanzar, bailar y celebrar juntos. Para mí es la canción que mejor abre el disco. La canta todo el mundo en los conciertos, algo que siempre es una alegría.

Su camino ha sido muy auténtico, se estrenó en el Museo de Evolución de Burgos y en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, en su sala de religiones orientales. Dos lugares muy significativos para la creación de este disco. Recientemente he tenido el honor de grabar una emocionante versión en directo acústico, en el Museo Thyssen- Bornemisza, junto a una de las verbenas de mi admirada Maruja Mallo, en su exquisita exposición ´Maestras´.

Desde aquí un enorme agradecimiento a mis queridos, Juan Luis Arsuaga, Evelio Acebedo, Antonio Mencía, Fernando Sáez y sus fabulosos equipos humanos y proyectos multidisciplinares con mirada abierta, por dejar que la música y el arte se unan, y por crear experiencias que no olvidaremos jamás.

Marilia con David Summers en la fiesta del 25 aniversario del periódico La Razón Marilia

¿Por qué el nombre de “Ella Baila Sola”?

Sting, es un gran referente para mí desde pequeña, viene de una de sus canciones ´They dance alone´, sobre las madres de la plaza de mayo en Chile y Argentina. Me gustó más en singular ya que éramos dos, coincidimos y así se quedó. Sting es maravilloso, desde Police hasta hoy, pasando por todos sus discos incluidos los de música barroca, como su homenaje a John Downland. Por cierto, pude verle en directo hace unos días en Christmas by Starlite, fue impresionante todo, su música, su banda, el sonido, los detalles, el espacio creado por Starlite. Ha sido un regalo de la vida este concierto, su cercanía y calidad, no pensé que viviría algo así, gracias al equipo Starlite por otro sueño cumplido.

Te conocí en Starlite. Has tocado allí varias veces. ¿verdad? ¿Cómo es tocar allí?

Sí, nos conocimos en Starlite hace un par de años, ¡fue viendo a Nile Rodgers! ¡Qué conciertazo! He sido tan afortunada que he tocado en cuatro ocasiones en Starlite, dos con mi ex banda “Ella baila sola”, el año en que nos reunimos puntualmente para celebrar el 25 aniversario del grupo, fue impresionante. En otra ocasión con un evento de artistas mujeres espectaculares, también un sueño, con Ana Guerra, Aitana, Sole Jiménez, Chambao, etc, un concierto único. En otra ocasión me invitó a cantar el fabuloso Mikel Erentxun, un concierto total también.

Sandra García- Sanjuán es una mujer luchadora con una personalidad y una energía positiva maravillosa. Además, es amiga, la quiero y admiro. Ella e Ignacio han creado un lugar en el que la calidad y el mimo se respiran y la música se cuida tanto como al artista.

Tocar en Starlite es un sueño cumplido que espero poder repetir, es muy emocionante por muchos motivos, por tantos artistas que admiro han pisado ese escenario, como Sting, Pretenders, Texas, Elton John, Laura Pausini, Juanes, Ludovico Einaudi, y un largo etc.

En un lugar como la Cantera, tocar tiene el extra de estar tocando dentro de la tierra, de la piedra, algo que se escucha en el sonido y se siente en la emoción. Es brutal. Esa magia se extiende a cada detalle del festival, pero sobre todo queda la calidad, el abrazo y cercanía del público y del artista. Todo hace que te sientas en casa.

Fuiste la sorpresa musical en el Aniversario de la razón con la asistencia de los SSMM los Reyes. ¿Qué sentiste al tocar allí?

Me encantó que invitasen a tocar, fue un honor celebrar el aniversario del periódico en directo, con tantas personas que admiro de todos los ámbitos culturales. Sentí mucha calidéz, fue un homenaje a años de trabajo y vocación de cada persona que lo ha hecho posible. El año que salió el periódico también se estrenó el primer disco de Ella baila sola, mi voz también se estrenaba. Nos hemos acompañado con canciones todo este tiempo. Fue emocionante celebrar el camino, el esfuerzo y la vocación de tantos profesionales de la comunicación. Periodistas y medios han formado parte de mi carrera, me han ayudado y les estaré muy agradecida siempre.

Eres conocida por tu solidaridad también, este año has participado en varios eventos, ¿qué puedes destacar de ellos? ¿Cómo vives estas acciones, son importantes para ti?

Hay personas maravillosas en el mundo que nos inspiran, que trabajan cada día por hacer las cosas bien y cuidar a los demás también. Si alguna vez con mi música puedo sumar a sus causas lo hago feliz, es una alegría siempre.

Pude cantar en la gala contra el Cáncer en Marbella, y en la Fundación Querer, junto a la maravillosa soprano Angélica de la Riva, gracias a la incansable y fantástica Pilar de la Granja.

Colaboro con la fundación Atlético de Madrid, con mis admirados Enrique Cerezo, su familia y equipazo, que hacen una labor maravillosa. Gracias al actor Luis Mottola por un programa de entrevistas tan precioso también.

Con Corazonex Solidarios Extremadura, y más recientemente en Navidad y en el día de Reyes junto a Mensajeros de La Paz, el Padre Ángel y su equipo, que hacen un trabajo necesario, desayunos y cenas para personas y familias con muchas dificultades.

Sobre todo, estas acciones me parecen esperanzadoras, llenas de alegría pues ayudan a niños y llevan algo de calma a sus familias suavizando el camino y las dificultades. Ojalá muchas ocasiones más de unir fuerzas, de celebrar la vida y la música juntos, en cualquier lugar.

¿El año pasado colaboraste con una subasta solidaria organizada por Massumeh a favor del pueblo ucraniano y la Isla de La Palma?

Fue un regalo poder sumar a esta causa, gracias a Massumeh por invitarme. Siempre que pueda sumar con mi música ahí estaré, lo disfruto mucho. La música y el arte siempre han estado unidas para mí. Por eso la canción Hay un ángel en mi habitación está conectada al cuadro que doné.

Gracias, a iniciativas que nos permiten ayudarnos unos a otros.

El cuadro del Ángel está vinculado a tu canción ´Hay un ángel en mi habitación ‘¿Qué significado tiene para ti?

Tanto la canción como el cuadro son un homenaje a los seres luminosos que nos acompañan y hacen la vida más fácil, a ese abrazo o señal visible o invisible en momentos de incertidumbre. Es un recordatorio de nuestra propia fortaleza, de la protección constante, la ayuda y el amor que nos rodea si queremos verlo y si nos atrevemos a pedirlo, siempre están más de cerca de lo que creemos.

Nasrin, tu madre y tú sois personas maravillosas, es un regalo conoceros, que este año traiga muchas ocasiones para vernos.

En términos de composición ¿Cuál es tu canción favorita del nuevo disco Bailar Conmigo?

¡Todas tienen un lugar especial! Cuando elijo grabar una canción es porque he sentido algo diferente, una chispa o magia especial. Depende del momento será una u otra.

Pequeña descarga eléctrica, quizá sea la más curiosa por algún detalle del tempo, habla de la electricidad de los encuentros de la vida. Hay un ángel en mi habitación, me sorprendió por su estructura y por un arpegio que me recuerda a la música oriental. Te estamos esperando, es una canción folk sencilla pero que habla de un amor universal. Eres mi lugar para volver, es para mí una canción llena de paisajes, de película, evocadora y con una estructura propia y diferente también. Te elijo a ti, es como una nana. Mi Dragón, Me merezco todo lo bueno, es un mantra rock, Bailar conmigo, Traje de Bombero, todas tienen algo especial para mí, qué voy a decir si soy su madre.

Eres mi lugar para volver habla de Asturias, pero sobre todo vuelve a la raíz, a las personas que nos han hecho ser como somos por ser como fueron, como nuestros abuelos, como algo o alguien, que esté o no esté, es un lugar al que volver.

Puede que una te llegue hoy, pero seguro otro día será otra, por eso recomiendo escucharlas en diferentes momentos.

Casi todo el disco está grabo en 432hz y eso hace este disco peculiar también.

¨TE ESTAMOS ESPERANDO¨ FUE ELEGIDA PARA LANZAR EL DISCO COMPLETO

¿Por qué esta canción? Tiene un video especialmente bonito en el que apareces junto a rostros tan conocidos como María Zurita o Carlos Areces.

Comencé a escribirla inspirada por mis sobrinos, que por cierto salen en el video también. Habla del amor incondicional, de querernos como somos, distintos y únicos. Por eso en el video aparecen amigos, profesionales de varios sectores, en un abrazo de amistad y amor incondicional.

Personas tan queridas como el maravilloso actor Carlos Areces también de Ojete Calor, María Zurita, Christina Linares de la editorial Renacimiento, Lewis Amarante y Julia Lomo. Dirigidos por la Barbería Films, fantástica productora de Sevilla, grandes amigos también. Queríamos transmitir el valor y el calor de la amistad. Os invito a descubrirlo en mi canal de YouTube Marilia Música, junto al resto del disco.

Las letras de tus canciones muy a menudo llevan un mensaje social.

Me encanta escribir sobre lo que vivo, lo que me mueve o descubro. A veces son reflexiones y quizá por eso suenan a mensaje social, porque ocurren en este mundo en que vivimos. Otras veces son un viaje del que no soy tan consciente, me dejo llevar por la música. Pero mi intención es solo expresarme como soy y compartirlo contigo, con quien quiera escuchar.

Marilia, tocando en el festival 'Love the 90's' en junio 2023 Marilia

Has colaborado con muchos artistas. ¿Cuál de tus colaboraciones terminó convirtiéndose en un proyecto más importante para ti?

Pude cantar con Rocío Jurado hace años en el disco ´Hay que volver a empezar´ junto a muchas artistas unidas contra la violencia de género gracias a la iniciativa de Santiago Alcánda, gran locutor y amigo en Radio 3, quién además presentó de manera brillante, ´Una cueva en el invierno´ primer single del disco, en el Museo Nacional Arqueológico de Madrid.

Canté con mi querido Nacho Vegas en una sala de Avilés, el Santa Cecilia en 2016, algo que nos llevó a grabar juntos ´Volver a los diecisiete´ de la gran Violeta Parra. Canté con Damien Rice en el Henry Fonda Theatre en 2004 y nos vimos hace poco en Madrid después de tantos años.

Canté con mi adorado Joe Cocker con una orquesta detrás una canción de los Beatles. Cantar con artistas que admiro como la rapera Celia B Soul, Alberto de Miss Caffeina, Vega, Mäbu, Vilma, Alondra Bentley, etc.

Ninguna colaboración es más importante que otra, recuerdo todas con mucho cariño y admiración.

Como productor, compositor, músico y cantante, ¿puedes contarme más sobre tu proceso creativo? ¿Sueles empezar con una melodía y dejar que la letra venga a ti? ¿O es al revés?

Normalmente llega una melodía con una letra. A veces empiezo letras en servilletas o tarareo melodías en el móvil. A veces sale una canción en unos minutos, otras necesitan unas horas, otras las termino años después. Para mí lo importante es estar cuando llega esa canción, preferiblemente con una guitarra, grabadora o bolígrafo en mano.

Confirmo la frase, si la inspiración llega que me pille trabajando. Aunque luego está la magia que sólo algunas canciones tienen, y que hacen que quiera grabarlas y tocarlas en directo, la parte de misterio que hace que componer una canción sea siempre una aventura diferente.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Respirando hondo, conmigo, a veces en la naturaleza, en las relaciones, en los aprendizajes, en lo difícil, en lo fácil.

¿Con quién te gustaría más colaborar?

Con muchísima gente, desde Sting a Alaska, desde Bonnie Raitt, a Miguel Bosé, desde Manolo García a Juanes, desde Juan Luis Guerra a Ludovico Einaudi. Desde Rosalía a Coque Malla a Luis Miguel a Omar Montes, a Valeria Castro.

¿El momento más memorable de tu carrera?

Siento que hay muchos. Siempre que al cantar alguien es más feliz, incluso si yo soy más feliz. Cada concierto de este año, o cada concierto que he dado. Con Joe Cocker, o para Corazonex solidarios, ni un niño sin juguete, con la fundación Atlético de Madrid, o la fundación raíles, todo esto es emocionante y ha hecho falta toda mi carrera para llegar a ese día.

Te diría también que tocar en el Arena de Ciudad de México ante 22.000 personas, hace pocos meses, para el festival 90´s Pop Tour, fue impresionante. México es cálido siempre. Me gusta conectar con la gente a través de la música, en todos los espacios, es lo más bonito que me ha pasado.

Un recuerdo especial de época de Ella Baila Sola.

Todo, realmente fue un sueño poder llegar al corazón de tanta gente. Conocernos y que ese principio me haya traído aquí, a conocer a tanta gente maravillosa, a seguir componiendo y cantando, a Bailar conmigo y a bailar juntos. A seguir compartiendo vida con tanta gente que ha crecido conmigo, y yo con ellos.

Recuerdo una anécdota, en un macro festival en Colombia, frente a miles de personas, mirar a los ojos a una sola persona y ver que cantaba mi canción. La emoción que sentí no la puedo explicar con palabras, estamos todos cerca, gracias a la música que nos lo recuerda.

¿Tienes algún proyecto en breve?

Muchos, sigo componiendo. Pablo Carbonell me ha invitado a grabar una canción en su nuevo y por cierto espectacular disco, es genial componiendo, buenísimo, divertido y los arreglos son totales. Estoy planeando volver a tocar en México, Venezuela, Chile y por supuesto continuar tocando en España. Lo que más deseo es tocar cada vez más y mejor.

El 30 de enero haré una entrevista con canciones en la especial librería La Mistral en Madrid, pero me dicen que ya está completo el aforo.

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuál es tu ciudad favorita?

Viajar me apasiona, pero en cada lugar encuentro algo, me enamoro de los lugares, por eso sería difícil elegir una ciudad. En muchas viviría un tiempo. Ahora mismo te diría ciudad de México, porque estuve hace poco y fui feliz. Y una ciudad a la que siempre quiero volver por el paisaje, la tierra, la gente por todo, es Gijón.

¿Tienes algún pasatiempo o interés fuera de la música?

Muchos, entre ellos el yoga, estudié para ser profesora, el ejercicio al aire libre me encanta la meditación, dibujar, cocinar. Hago todo tipo de cursos maravillosos cuando tengo tiempo.

Cuándo viajas, ¿qué es lo que nunca falta en tu maleta?

Un cuaderno con hojas en blanco y un bolígrafo.

¿Qué deportes practicas?

A veces yoga, a veces pesas, a veces bicicleta o caminar bastante.

Una película que te ha inspirado y una que has visto una y otra vez

Cualquiera de Howard Hawks o Agneska Holland o El Señor de los Anillos. Por cierto, hace poco vi Robin y Marian, de Audrey Hepburn y Sean Connery, una maravilla por descubrir, por cierto también producida por Enrique Cerezo.

Un libro que te ha impactado.

Varios, el Principito por su magia siempre. Mensajes del agua, de Masaru Emoto. Los ojos del hermano eterno, de Stephan Sweig. El niño, el topo, el zorro y el caballo. ´La vida de Jesucristo´ de Charles Dickens.

¿Cuidas tu alimentación?

Soy vegetariana, procuro comer muy variado.

¿Cuáles son tus restaurantes y comidas favoritos?

Vegaviana, es un restaurante vegetariano clásico de menús en Madrid, lo hacen con cariño y siempre me voy feliz.

Me gustan la tortilla de patatas y las alcachofas de La cantina.

Level Bistro, un vegano en el Retiro. La Bodega, para menús no vegetarianos y muchos más que ahora no recuerdo.

Un recuerdo especial de tu infancia

Mi abuelo, soltando una carcajada al leer una redacción que escribí con mucho sentido del humor, sobre mi familia viajando en un tren cama.

¿Qué música suena en su Spotify?

Hoy he escuchado el último disco de Sufjan Stevens ´Javelin´ y Vivaldi variations.

Un lujo:

Descansar bien.

Un vicio:

Comer rico y vegetariano.

Un capricho inconfesable:

Tartas de chocolate y de queso.

¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no hayas hecho?

Viajar a Tailandia. Componer y grabar muchas canciones más, mi cuarto disco como Marilia, séptimo en total. Alargar la Gira Bailar conmigo varios años y en muchos países. Escribir mi mejor canción.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Lloré ayer en mi casa, hablando con alguien, al darme cuenta de algo.

Lloré en público, hace poco al comienzo de la película The Sound of Freedom.