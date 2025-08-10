Mario Casas y Melyssa Pinto ya no se esconden y desatan su pasión mientras se ponen en forma

En esta primera quincena de agosto, muchas ciudades interiores se vacían tras el éxodo que sus habitantes realizan a las zonas costeras del país. Entre ellos se encuentran muchos rostros conocidos que ponen rumbo a Ibiza, Formentera, Marbella u otro de los destinos favoritos de la jet, pero el caso de Mario Casas es diferente. Fiel a la tierra que le vio nacer, el actor está aguantando como un campeón los más de 35 grados que estos días ahogan a Madrid.

Eso sí, al menos cuenta con buena compañía, la de su familia y su pareja, Melyssa Pinto, conocida por su paso por el programa de Telecinco “La isla de las tentaciones”. Su relación se dio a conocer a principios de marzo de este año y parece que está de lo más consolidada, a juzgar por las imágenes que acaban de ver la luz y que muestran a la pareja practicando ejercicio junto al hermano pequeño de los Casas, Daniel, demostrando así que la televisiva ya es una más en la familia.

Los tres han visitado un rocódromo para disfrutar de una tarde de ejercicio y diversión a partes iguales. Muy cómplices y cercanos en todo momento, Mario agarraba a su chica por el hombro mientras la besaba en los labios sin esconderse, poniendo de relieve que están viviendo un momento muy dulce en su relación. Tras varias horas en el rocódromo, han abandonado las instalaciones caminando hasta el coche del actor, que les ha llevado de regreso a casa.

Mario Casas y Melyssa Pinto, cómplices y deportivos, protagonizan su jornada más familiar... ¡con beso incluido! Europa Press

Especialmente cercana y cómplice con su pequeño cuñado, Melyssa demostró que mantiene una maravillosa relación con todos y cada uno de los miembros de su familia política, demostrando una vez más que ha encajado a la perfección con ellos desde el primer día que se conocieron.

Para la ocasión, la influencer eligió un sencillo conjunto de deporte con color negro con pantalón y top a juego. Por su parte, su novio optó por pantalón corto amarillo y camiseta sin mangas en color blanco que combinó con un bolso con todas sus pertenencias.

Aunque no se esconden y disfrutan de su amor a ojos de cualquiera, tanto Mario como Melyssa prefieren no pronunciarse públicamente sobre la relación que mantienen. “No voy a contar más de lo que sabéis”, dijo la participante de realities acerca de su romance, aunque sí confirmó que se encontraba “feliz” en este momento de su vida. ¡Como para no estarlo!