Primeras palabras de Melyssa Pinto sobre su rollete con Mario Casas: "Estoy muy contenta"

Mario Casas acumula en su historial amoroso un sinfín de nombres propios. Muchas compañeras de trabajo, modelos internacionales o estrellas en sus terrenos profesionales. Así suma una nueva conquista, que ha pillado a muchos por sorpresa. Se trata de Melyssa Pinto, quien fuese una de las grandes de ‘La isla de las tentaciones’, triunfase después en ‘Supervivientes’ y goce de una privilegiada vida como influencer.

Encima le va genial en el amor. Eso se desprende de las imágenes que confirmarían los suyo con el afamado actor español, con el que incluso se asegura que mantienen en común un perrito. Sobre este revuelo que han provocado las pistas que confirmarían su idilio, más otros reflejos que nos llegan desde las redes sociales, ella finalmente se ha pronunciado. Se ha topado con las cámaras de Gtres y se enfrenta, por primera vez, a las preguntas sobre su romance sorpresa con uno de los guapos oficiales de nuestro país.

Melyssa Pinto rompe su silencio sobre Mario Casas

La influencer había bajado la guardia al hablar con los reporteros sobre lo bien que le va la vida. En el trabajo no tiene pegas y parece que todo va sobre ruedas y está cumpliendo sus metas: “Estoy feliz y contenta”. Pero pronto ha salido en la conversación durante su último acto público el nombre de Mario Casas. Es aquí donde el tono ha cambiado y con rotundidad trata de esquivar la cuestión: “No voy a decir nada” o “no voy a hablar del tema” son sus evasivas para no afrontar lo que está en boca de todos y copando cientos de titulares.

No parece muy por la labor de ofrecer nuevos detalles sobre sus citas. Tampoco sobre cómo etiquetarían su vínculo, aunque parece que tampoco tiene intención de negar lo evidente. No desmiente que entre ellos haya surgido la chispa del amor, pero prefiere que sea cada cual quien interprete las fotografías y sepa leer entre líneas en sus declaraciones: “Mira, yo te doy gracias de verdad, pero es que no voy a contar más de lo que sabéis, entonces, por favor. En lo profesional me va muy bien y estoy muy feliz, también en lo demás. Estoy muy contenta, así que muchas gracias”, se desquitaba del mal trago de hablar de lo suyo con Mario Casas en público, después de unos días intensos viendo sus fotos por doquier.

Mario Casas siempre ha sido muy discreto en sus relaciones amorosas y prefiere que sea su trabajo quien le dé popularidad. Aun así, es difícil esquivar la atención mediática. Lo mismo parece haber adoptado ahora Melyssa Pinto, después de lavar sus trapos sucios con Tom Bruse en infinidad de platós y formatos distintos de Telecinco. Lo suyo fue algo convulso que prefieren dejar en el pasado. Les dio la fama y a través de ella han logrado cumplir otros sueños y, según desvela la influencer, en el amor no le está yendo nada mal, aunque no quiere entrar en demasiados detalles. A la espera de que su chico se exponga a las mismas preguntas.