Mario Vaquerizo aclara su rol: “Soy heterosexual en la práctica y bisexual en teoría. Una putada”

“Mario Vaquerizo habla por primera vez sobre su bisexualidad”, invita Frank Blanco a su colaborador de ‘TardeAR’ a analizar sus palabras concedidas en ‘Uppers’. En ellas habla abiertamente sobre sus juegos de alcoba y quiénes participan en ellos, así como despejar dudas sobre si se siente atraído por hombres igualmente que por mujeres. Mucho se ha especulado y el marido de Alaska siempre ha jugado al despiste o ha subrayado lo innecesario que es ponerse una etiqueta de cara al público sobre algo que es privado.

Ahora así, ahora ha querido sincerarse: “Soy heterosexual en la práctica y bisexual en teoría. Una putada, porque creo que la bisexualidad es la opción perfecta. Mira, cada maricón es un mundo Cada uno tiene derecho de sentirse como quiera. Por mucha cabeza que tenga mi mujer, si no está buena, no me acuesto con ella. Eso me lo enseñó mi mujer”, comenzaba a abrirse en cuestiones sexuales el cantante de Nancys Rubias.

Alaska y Mario Vaquerizo. Gtres

Los límites en la orientación sexual de Mario Vaquerizo

El marido de Alaska ha explicado cómo un día su mujer le puso en situación al piropear la belleza de un hombre. Le dijo que se imaginase con él y no pudo. También habla de cómo no se cerraría a estar con una mujer transexual: “Tengo muchas amigas trans, que son mujeres. Nunca he estado con ninguna. Si la chica trans me gusta, no tendría ningún problema”, llega a reconocer en la entrevista en el citado podcast.

Sobre estas declaraciones ha hablado con sus compañeros en ‘TardeAR’. Comienza contextualizando sus palabras y subrayando que “no tengo ningún problema en reconocer lo hombres que me parecen guapos e incluso que me puedan gustar físicamente. Otra cosa es cuando tú tienes la duda de si realmente te gustaría ese hombre, pues tú se lo dices a tu chica. Ella te dice que piense en la situación amoroso. Si eso te excita, es que realmente te gusta”, mantiene el cantante, que dice darse muchos “piquitos” con otros chicos, sin lengua, y “acostarme no, sino te lo diría, yo no tengo ningún problema”.

El cantante Mario Vaquerizo La Razón

Mario Vaquerizo muestra que no tiene complejos y que poco le importa lo que dirán de él: “No tengo ningún problema en hablar de mi en femenino, en ponerme el pelo cardado. Muchas veces se ve como algo femenino que te guste un hombre y no tiene nada que ver. A mí lo que me gusta y lo que me aportaría de un hombre es que fuese un hombre de verdad, no una mariquita con las cejas depiladas”.

Dicho esto, Leticia Requejo le pregunta si cree que la bisexualidad está tachada socialmente por considerarse viciosa. Mario Vaquerizo sentencia que “la bisexualidad está muy condenada constantemente. Yo comparto mucha sexualidad en mi vida. Casi todos mis amigos son maricones y lo digo sin ningún peyorativo, maricón con acento en la ó (…) yo creo que la bisexualidad es la opción más perfecta y te lo digo que , para mí, me gustaría ser bisexual, porque me gustan las chicas guapas y me gustan los chicos guapos. En teoría, lo que pasa que la teoría no tiene nada que ver con la práctica. A mí me habría encantado ser bisexual, conozco a mucha gente bisexual y muchas de estas personas están cuestionadas”, opina.