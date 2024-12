Alaska aparece con un parche en el ojo tras sufrir un trombo ocular

Justo un mes después del accidente de Mario Vaquerizo en el festival Horteralia de Cáceres, Alaska ha sufrido un pequeño percance de salud. Hace tan solo unas horas, la artista publicaba en su perfil de Instagram una imagen junto a su madre, América, en la que ha sorprendido luciendo un parche negro en el ojo, y encomendándose a San Lázaro, al grito de "salud, salud, salud2. Según ha publicado Vanitatis, el motivo es que Alaska ha perdido la visión de su ojo izquierdo debido a un trombo. Aunque el citado medio asegura que el diagnóstico "no es grave", pero se encuentra en "fase aguda", la artista debe acudir periódicamente al hospital para someterse a "una inyección intraocular. Esto es ir viendo cómo va mejorando poco a poco", ha revelado ella misma.

Además, afirma que el parche que lleva en la imagen, no es por el trombo ya que puede llevar el ojo al aire. "Era por el pinchazo. Entonces, como iba a estar con gente, me daba cosa que se me fuera a infectar", ha explicado. Una aclaración que ha tranquilizado enormemente a sus seguidores.

También Mario Vaquerizo sufría pérdidas de visión en un ojo a raíz de su aparatosa caída. Él mismo confirmaba que recuperaría la visión "a largo plazo" y que sufre una retinopatía de Purtscher, una enfermedad ocular rara que se caracteriza por repentina disminución de la agudeza visual tras un trauma. «Es una cosa que ocurre cuando te das un golpazo, por ejemplo, y queda un poco dañada toda la zona. Y lo que falta por saber es si de esos daños, cuánto es 100% recuperable y cuánto igual le queda ahí una cosita, poco a poco», explicaba el cantante de las Nancys Rubias.

Mensaje de ánimo a Raphael

Además, Alaska ha querido aprovechar para enviar un mensaje a su "querido" Raphael, quien continúa ingresado tras sufrir el pasado martes un accidente cerebrovascular.

Este es el emotivo texto que le ha dedicado en su perfil de las redes sociales: "Amigo @raphaelartista, te adoro. Rezo por una recuperación rápida, como nos tienes acostumbrados. Para Natalia y los chicos también todo mi amor. Estas fotos son inéditas del rodaje de #AlaskaRevelada. ¡Qué bonito que la directora @pitepiaz haya incluido este encuentro en el capítulo de AMOR! Muy pronto juntos de nuevo, siempre contigo".