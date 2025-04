Mario Vaquerizo actualiza su estado de salud seis meses después de su grave accidente: "Hay una parte del ojo que ya no se va a recuperar"

La vida de Mario Vaquerizo dio un giro de 180º el pasado 19 de octubre. Mientras actuaba en el festival Horteralia de Cáceres con las Nancys Rubias, su grupo, el artista sufrió una grave caída desde el escenario y tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital. Una de las secuelas más graves que ha tenido el cantante ha sido la pérdida de visión y hoy, seis meses después de su accidente, Vaquerizo ha actualizado su estado de salud al recibir el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2025.

Pérdida de visión

Prácticamente recuperado de la caída, el vocalista ha desvelado que no ha recuperado toda la visión. "El ojo ya estoy recuperado. A ver, hay una parte del ojo que ya no se va a recuperar, que afectó a la mácula. Entonces son como tres píxeles donde ahí no hay visión. Pero yo digo, es una nueva visión. Es una nueva visión porque yo sí estoy viendo. Que no veo como antes, pero veo. Ten en cuenta que yo tenía menos de un 5% de visión en la vista y ahora tengo un 93. Oye, pues vamos a aplaudir. Vamos a dar gracias a Dios", ha explicado Vaquerizo.

El cantante ha confesado que le preocupa más la visión de Alaska, su esposa, tras sufrir un trombosis ocular. "Fíjate, lo de Olvido me preocupa más. Porque yo, por ejemplo, yo justifico más mi no visión porque es la caída, pero que tú estás en tu casa y que de repente dejes de ver, es algo muy así. Olvido lo pasó muy mal y Olvido es una persona que se lo traga mucho, entonces, el susto, que yo lo estoy contando aquí, que tengo una forma de contarlo, pero fue muy heavy. Entonces Olvido se vio ahí y cuando ya vio que ya estaba mejor, pues cayó y le dio eso, pero nada más, estamos los dos en casa que no vemos nada", ha revelado Vaquerizo.

Regreso a los escenarios

El artista ya he retomado su carrera musical y las Nancys Rubias ha retomado su gira tras el parón por el accidente de su vocalista. Mario Vaquerizo ha vuelto a la música y ha sacado "Reset", el último single de la banda inspirado en la caída que sufrió el líder del grupo durante su actuación en el festival Hortelaria.