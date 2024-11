Alaska revela que Mario Vaquerizo tendrá que "hacer rehabilitación" para superar su problema de salud

Hoy, Mario Vaquerizo vuelve al trabajo. Esta tarde, el artista reaparecerá en el programa "TardeAR", en el que colabora habitualmente. Será la reincorporación al trabajo tras la aparatosa caída, casi "mortal", que sufrió en un concierto en Cáceres. El cantante de Las Nancys Rubias regresa a la rutina, esperanzado, aunque con varias secuelas según ha revelado Alaska . "Eso no lo ha perdido en ningún momento. El cuello todavía tiene que seguir llevando collarín, y ver no ve del todo, pero oye, para venir al programa... Como dice él, 'oye, lo que no se me han quitado son las ganas de hablar'", ha contado ante los micrófonos de Europa Press.

"Así que ya empieza con sus cositas habituales. Hasta marzo no empezaban los conciertos con Las Nancys Rubias, así que luego tendrá que hacer su rehabilitación y ya", ha añadido. Con respecto a su lesión en el cuello, Alaska afirma que es cuestión de tiempo, "que suelden los huesos y ya está, no es tan complicado". Le preocupa más su problema de visión: "Los ojitos es lo más... tendrá que hacer rehabilitación para recuperar la vista".

Mario Vaquerizo estaba actuando junto a Las Nancys Rubias en el Festival Horteralia, en Cáceres, cuando subido a unos altísimos tacones cayó de una plataforma al vacío. El concierto se suspendió de inmediato y el cantante tuvo que ser trasladado al hospital universitario de Cáceres. La caída pudo haber sido "mortal", tal y como él mismo reveló en sus redes sociales.