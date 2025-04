Fran Rivera y Antonio Canales Rivera, de nuevo en pie de guerra: el cruce de pullitas

Fran Riveratiene despistado a muchos. A la vez que reclama su intimidad y su derecho a llevar las cuestiones familiares en privado, concede entrevistas en el papel cuché y en los platós de televisión. Ahí ha plasmado en varias ocasiones el mal rollito que le separa de sus hermanos, Kiko Rivera, Cayetano Rivera y también de Julián Contreras. Cada uno por un motivo diferente, pero en definitiva el resultado es el mismo: ya no comparten buenos momentos.

Tampoco con su primo, Antonio Canales Rivera. Lo curioso es el motivo, pues se queja de que el diestro ha acudido a la televisión a hablar de su familia y eso él lo ve con muy malos ojos. Aunque el propio Fran lo haya hecho en incontables ocasiones, como así hizo en ‘De viernes’ hace solo unos meses. Pero el escándalo se reaviva cuando el marido de Lourdes Montes ha causado baja en el homenaje a su padre, Paquirri, que tuvo lugar el pasado sábado en Barbate. ¿Por qué dio plantón a su familia y protagonizó la ausencia más sonada? Él responde tajante.

Isabel Pantoja envía una corona de flores a la tumba de Paquirri en el 40 aniversario de su muerte GTRES

Fran Rivera da la espalda a su hermano y su primo

El diestro ha preferido no acudir a un acto que había sido ideado por su hermano Cayetano y su primo Antonio Canales Rivera. Especialmente por su primo, con el que rompió lazos años atrás y sus rencillas no parecen haber llegado a su fin todavía. Es más, se han propuesto echar más leña al fuego: “Cuando uno va a hablar mal de ti a la televisión todo el rato, pues mira, se te quitan las ganas de tener relación”, se confesaba este mismo martes el torero.

No ha querido disimular lo que le sucede o poner una excusa a su ausencia en el homenaje a su padre. Aunque siempre mantiene viva la memoria de Paquirri, lo cierto es que no estaba dispuesto a compartir tiempo y espacio con sus enemigos familiares: “Eso es una cosa que se inventaron mi primo y mi hermano”. Una “cosa” a la que estaba invitado, aunque optó por no aceptar: “Cayetano sí me dijo que si quería ir y tal, evidentemente, pero con el bebé, los niños, sábado de Semana Santa todavía… es muy difícil”, reconoce en ‘TardeAR’.

En el mismo plató del programa de Telecinco estaba el aludido, Antonio Canales Rivera. Por supuesto no se quedó callado al oír las palabras de su primo arrojando gasolina a un fuego que amenaza con descontrolarse y convertirse en una nueva guerra: “Es un señor que me interesa poco. Por el tono de voz, a lo mejor está molesto, aunque no sé con qué”, resolvía el colaborador de ‘TardeAR’. Sí sabe perfectamente de dónde viene su enfado, pues Fran Rivera no le perdona que se sentase en un plató de televisión a hablar mal de ellos.

Aunque más bien definió su relación con su primo destacando que “no lo conozco, llevo más de 30 años sin tener una conversación de más de tres minutos con él. Solo hubo relación hasta los 10 años o así. Ya después el contacto no ha sido ni bueno ni malo. Yo acabo de cumplir 51 años y lo que menos me gusta es retroceder, la verdad. No sé. Nunca me ha gustado estar mal con él ni con nadie”, resolvía Antonio Canales, que no parece muy interesado en hacer las paces con su primo.