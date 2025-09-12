Marta Riesco desvela la verdadera razón de la pelea entre Olga Moreno y Rocío Flores: "Fue bastante grave"

Tras unos años alejada de la pequeña pantalla, Rocío Flores ha vuelto a la primera plana por todo lo alto. La nieta de Rocío Jurado concedió una entrevista al programa “¡De viernes!” en la que, una vez más, no dejaba a su madre muy bien parada. Aseguraba que Rocío Carrasco le había “destrozado la vida”, aunque por más que la culpe de muchos de sus males, estaría dispuesta a mantener un acercamiento con ella.

Una vuelta a la vida pública a la que se ha sumado Olga Moreno, que parece haber hecho las paces con Flores tras haberse distanciado a consecuencia de su divorcio de Antonio David. La familia vuelve a su hábitat natural, y son muchos los que esperan -y temen- que el patriarca también lo haga dentro de poco.

Moreno y Flores estuvieron distanciadas un tiempo, y aunque nunca revelaron los detalles de ese enfrentamiento, muchos dieron por hecho que el divorcio entre la andaluza y el ex guardia civil era la causa principal. Un hecho, que sumado a la posterior relación de Olga con Agustín Etienne, habría dinamitado su relación.

Nada más lejos de la realidad, Marta Riesco ha arrojado algo de luz sobre este asunto desde el programa “No somos nadie”, ofreciendo detalles sobre la verdadera razón que motivó la pelea entre la influencer y la mujer a la que se refería públicamente como su “madre”.

Rocío Flores 2

La periodista asegura que se trató de un “hecho bastante grave” que no guarda relación alguna entre el romance y Olga Moreno y Agustín Etienne. Aunque reconoce que ese affaire pudo distanciarlas un poco, entre ellas seguía habiendo contacto hasta que pasó algo verdaderamente decisivo que marcó un antes y un después en la familia.

“Hay un punto y final en esa relación que fue bastante largo, aunque ahora han vuelto a acercarse, y fue por otro tema que no tiene nada que ver con los líos de Olga y Antonio David, sino por algo bastante complicado relacionado con otra persona”, ha comentado Marta Riesco, sin querer entrar en muchos más detalles, quizás porque esa “otra persona” de la que habla está fuera del foco y siempre ha contado con la protección de la familia.

Un episodio sobre el que Rocío Flores podría pronunciarse esta noche en su nueva entrevista en “¡De viernes!”, una entrevista en la que participará Terelu Campos, íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco, tal y como LA RAZÓN adelantó en primicia.