Marta Riesco desenmascara a Joaquín Prat y desvela lo que decía de Olga Moreno a sus espaldas

Tras unos años alejada de la pequeña pantalla, Rocío Flores ha vuelto a la primera plana por todo lo alto. La nieta de Rocío Jurado concedió una entrevista al programa “¡De viernes!” en la que, una vez más, no dejaba a su madre muy bien parada. Aseguraba que Rocío Carrasco le había “destrozado la vida”, aunque por más que la culpe de muchos de sus males, estaría dispuesta a mantener un acercamiento con ella.

Una vuelta a la vida pública a la que se ha sumado Olga Moreno, que parece haber hecho las paces con Flores tras haberse distanciado a consecuencia de su divorcio de Antonio David. La familia vuelve a su hábitat natural, y son muchos los que esperan -y temen- que el patriarca también lo haga dentro de poco.

La andaluza se estrenó como colaboradora en “El tiempo justo”, el nuevo programa presentado por Joaquín Prat que este lunes llegó a la parrilla de Telecinco. El periodista dio paso a Moreno en calidad de tertuliana, una escena que sorprendió mucho a Marta Riesco, poco amiga tanto de uno como de la otra.

“Me sorprendió que Joaquín estuviera ahí tan tranquilo con Olga, dirigiéndose a ella como colaboradora, cuando es uno de los que más la ha criticado por su faceta televisiva. En la productora todo el mundo decía que ella no valía para la tele, y él era uno de los que más lo decía. Ella está ahí por ser quién es y por haber formado parte de esa familia, pero no vale como colaboradora”, ha sentenciado Marta Riesco en “No somos nadie”, del Canal Quickie de YouTube.

Además, en este mismo sentido, María Patiño ha querido destacar que, en las distancias cortas y bajo su punto de vista, Olga Moreno “tiene algunas carencias” que ella percibió a la hora de mantener una conversación con ella, manifestando que carece de algunas nociones de cultura general. “Y esto es algo que el propio Antonio David Flores me dijo a mí”, insiste Patiño.

Cierto es que el único tema sobre el que se pronunció Olga Moreno en su debut como colaboradora en “El tiempo justo” fue el de la entrevista de Rocío Flores y su relación con ella, que aunque se resintió después de su ruptura con Antonio David, ahora vuelve a ser muy cordial: “Mi relación (con Rocío Flores) es muy buena. Sí que es verdad, como dice ella, que hemos tenido un tiempo distante (...). Las personas se pelean, se enfadan, hay cosas que a ella no le han gustado, cosas que a mí no me han gustado… pero mientras haya mucho amor y mucho cariño, ahí estamos”.