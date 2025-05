Amber Heard sorprende con el nacimiento de gemelos: "Mi familia ha crecido"

Amber Heard ha dejado al mundo boquiabierto este Día de la Madre. Sin previo aviso ni rumores previos, la actriz de 39 años ha anunciado a través de sus redes sociales que se ha convertido en madre de gemelos. "El Día de la Madre de 2025 será inolvidable", escribió en Instagram, donde reveló que su familia se ha ampliado con la llegada de su hija Agnes y su hijo Ocean.

Acompañada de una foto en la que no aparecen los bebés pero sí se respira ternura y celebración, Amber compartió la noticia con una mezcla de orgullo y emoción: "Mi familia ha crecido. Estoy más que emocionada de celebrar que la familia que me he esforzado por construir durante años ha crecido".

Alejada de los focos y establecida en Madrid

La actriz, conocida por su carrera en Hollywood pero también por su mediático enfrentamiento legal con su exmarido Johnny Depp, lleva ya un tiempo alejada de los focos, centrada en su vida privada y establecida en Madrid. Allí la han fotografiado paseando por las calles con discreción, disfrutando de una etapa mucho más tranquila y enfocada en la maternidad.

Heard ya era madre de una niña, Oonagh, nacida en 2021 mediante gestación subrogada. En su publicación también ha recordado ese momento crucial: "Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría rebosar de alegría. ¡Pues ahora estoy rebosante de alegría!". Y aunque no ha detallado cómo ha llegado a convertirse en madre por segunda vez, ha dejado claro que, una vez más, ha sido una decisión tomada bajo sus propios términos, aludiendo a su experiencia con problemas de fertilidad.

"Convertirme en madre soltera y bajo mis propios términos ha sido la experiencia más humilde de mi vida", escribió, destacando una vez más su independencia y la reflexión detrás de su camino hacia la maternidad. No hay rastro de detalles sobre el padre ni sobre el método por el cual nacieron los gemelos, y parece que así seguirá. "No queremos entrar en muchos detalles", adelantó en entrevistas recientes, dejando claro que su prioridad es la intimidad y el bienestar de su familia.

Para cerrar, Amber lanzó un mensaje que ha resonado con muchas mujeres: "A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia ideal y yo os celebramos".

Una celebración discreta, sin portadas, pero con una poderosa declaración de amor, resiliencia y libertad.