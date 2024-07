El mensaje de ánimo de Amaia Montero a Sara Carbonero que hace saltar todas las alarmas

Amaia Montero ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la semana tras haber reaparecido junto a Karol G durante su segundo concierto en el Santiago Bernabéu. Después de más de dos años alejada de los escenarios por problemas de salud, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se animó a cantar "Rosas" junto a la colombiana.

Este viral momento continúa dando de qué hablar y todas las miradas están puestas de nuevo en Amaia Montero y su notable recuperación. Sara Carbonero ha sido una de las tantas fans de la artista que le ha dedicado unas bonitas palabras de amor a la vasca y le ha rendido un emotivo homenaje en su perfil de Instagram, donde acumula más de 3.500.000 millones de seguidores.

"Llevaba todo el día emocionada hasta las lágrimas con la actuación de Amaia Montero, en bucle con "Rosas" , quisimos hacerle nuestro humilde homenaje y salió esto. Y me cambió la mirada, no solo por fuera", comienza diciendo en el texto que ha escrito junto a una fotografía en la que aparece maquillada con un eyeliner color rosa. "De verdad, Amaia, gracias por darnos alas y esperanza, por tu valentía y tu fuerza, con esa elegancia y saber estar, con esa voz inconfundible y esa canción que pasen los años que pasen, será siempre un himno y nos pegará pellizco de los buenos. Tu música es terapia y es muy necesaria para acallar los ruidos. Te mereces todo lo bueno. Te vamos a esperar siempre", le agradece a la cantante, de lo más emocionada. "Aprovecho para añadir que vivan las mujeres que ayudan a otras mujeres, (precioso gesto de Karol G), que brillan juntas y no se ven como una amenaza. Tengo la suerte de estar rodeada de muchas y qué bueno…Seamos tribu", finaliza la periodista, haciendo un alegato a la sororidad entre mujeres y aplaudiendo este bonito gesto de la colombiana con la de Irún.

La respuesta de Amaia

Tras estas bonitas palabras, Amaia Montero ha reaparecido en redes para contestar a Sara Carbonero y su mensaje ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible bache de la periodista. "Aquí tendrás siempre mi mano para agarrarnos bien fuerte", le ha respondido la cantante junto a un icono de un corazón. "Lo mismo te digo, mi mano y el brazo entero. Siempre fuertes. Más gracias por emocionar a todo un país", ha contestado la periodista a la exvocalista de LODVG.