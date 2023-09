El regreso triunfal de Amaia Montero tras su paso por la UCI: “Soy muy feliz"

Ya ha pasado casi un año desde que se extendió la preocupación por Amaia Montero después de que ella misma publicara en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparecía visiblemente demacrada y acompañada del siguiente mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”. Para más inri, la cantante contestó a un fan que se preocupó por ella que estaba “destruida”, unas palabras que llevaron a muchos a temerse lo peor.

Desde entonces, las noticias sobre el estado de salud de Amaia Montero han llegado a cuentagotas, aunque se dio a conocer que requirió ayuda profesional y que incluso ingresó en la UCI del hospital.

Por fortuna, la primera vocalista de “La oreja de Van Gogh” empieza a levantar cabeza y se acaba de mostrar casi recuperada a través de sus redes sociales. “Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Solo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada”, comienza diciendo junto a una imagen en la que, ahora sí, enseña la mejor versión de sí misma.

Además, la artista vasca anima a todos sus seguidores a seguir adelante cuando la situación se complique, y deja claro que ella ya lo ha hecho: “Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. ¡Nos vemos pronto!”.

Reencuentro “LODVG”

Además de esa publicación, Amaia Montero también ha compartido en la sección de Historia de su perfil de Instagram una fotografía en la que posa junto a Xabi San Martín, el teclista de “La oreja de Van Gogh” con el que mantiene una excelente relación a pesar de haber dejado la banda hace más de 15 años. La cantante ha acompañado la bonita estampa de una de las canciones más célebres de la mítica banda, “La playa”, y se ha decantado por los versos que dicen así: “Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco, de poco se olvida”.