Sor Lucía reacciona a "Lux", el nuevo disco de Rosalía: "Ella eleva los ojos al cielo desde la tierra y canta para conectar con los jóvenes"

Faltan menos de dos semanas para que "Lux", el nuevo disco de Rosalía, salga a la luz. Será el próximo 7 de noviembre cuando, durante la gala de LOS40 Music Awards Santander celebrada en el Roig Arena de Valencia, nuestra artista más internacional presente su álbum más esperado.

Con una estética mucho más espiritual, todas las miradas están puestas en el nuevo álbum de Rosalía. Ayer, la artista lanzó su primer single, "Berghain", una colaboración con Björk e Yves Tumor. Interpretada en tres idiomas, la última propuesta de la artista no ha dejado indiferente a nadie y continúa siendo tendencia desde el lunes por la tarde.

La opinión de Sor Lucía

Las teorías sobre el nuevo álbum de Rosalía continúan inundado las redes desde que presentó la portada de "Lux" el pasado 20 de octubre en Madrid. Una de las últimas en reaccionar a su nuevo disco ha sido Sor Lucía.

Portada de "Lux", de Rosalía Noah Dillon

"Yo creo que Rosalía nos va a mostrar su versión personal, a corazón abierto, y yo creo que vamos a descubrir la dimensión espiritual que también tiene un artista que es referente para los jóvenes. Ojalá ayude a que los jóvenes puedan vivir no solo de emociones y sensaciones, sino de las emociones más esenciales que nos ayudan a dar nuestra mejor versión. Yo creo que ella eleva los ojos al cielo desde la tierra y canta para conectar con los jóvenes. Ojalá que podamos conectar con los jóvenes y que los jóvenes puedan conectar con lo trascendente, pero también con lo presente", ha declarado Sor Lucía sobre la artista y "Lux", su último álbum.

Sus declaraciones sobre Dios

Hace unos días, Rosalía concedía una entrevista a la periodista Mar Vallverdú en la que se sinceraba sobre la espiritualidad y Dios. "Me he pasado toda la vida con esta sensación de vacío. A veces te confundes, pensando que con algo material lo puedes llenar, con una experiencia, un lío en el que te metes o incluso las relaciones románticas en las que pones a la pareja en un pedestal. A lo mejor estamos confundiendo este espacio. Será que este espacio es el espacio de Dios, el de una divinidad. Igual Dios es el único que lo puede llenar", expresaba la artista sobre su espiritualidad y "Lux".