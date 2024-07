Merche reaparece en 'El diario de Jorge' con un mensaje muy especial

'El diario de Jorge' ha tenido hoy su fecha de estreno. Además de estar dando de qué hablar, una de las invitadas estelares ha sido la cantante Merche. En el programa, Carmen, una de las invitadas, ha explicado a Jorge Javier Vázquez su historia, en la que tuvo que dejar a sus hijos con su padre "porque tenía un nivel mejor". Por esos motivos su hijo Paco, le ha querido dar una sorpresa, encarnada en Merche, la cantante favorita de Carmen.

El saludo de Merche

Paco, ha revelado que la canción 'Cal y arena' de la artista gaditana resume a la perfección su relación familiar. Poco después, el programa ha emitido su saludo: "¿Hola qué tal estás? Soy Merche", ha comenzado. "Qué sepas Paco que me han contado un poquito tu historia y me encanta tu personalidad, me encanta tu naturalidad y aunque sé que no has tenido una vida fácil ni sencilla, seguramente todas esas piedras que te has ido encontrando en el camino te han hecho ser la persona tan maravillosa que eres hoy en día", ha agregado. Finalmente, ha concluido mandándoles muchos besos "en especial a tu madre" e invitándoles a sus conciertos.

Merche Telecinco

Sus problemas con Hacienda

Lo cierto es que los últimos meses no han sido sencillos para la gaditana y es que Hacienda hizo pública en junio su lista de morosos, y Merche aparecía en ella, por tercera vez. En julio, reapareció ante los medios de comunicación en las fiestas del Orgullo en Madrid pero se mostró visiblemente molesta cuando los reporteros le preguntaban por sus problemas con Hacienda. ''No sé ni de qué hablas ni de qué es o que es la verdad es que no. No sé esto a qué viene. Al final ves… da igual…'', declaraba a Europa Press.

Además, antes de concluir la entrevista, Merche volvió a enfatizar que no hablaba de su vida personal:"'Yo soy conocida por mi trabajo. Si hablamos de mi gira, de mis discos, de mis logros en la música...estupendo. Pero mi vida personal no la oculto, pero tampoco voy a entrar a hablar de ello'', expuso.