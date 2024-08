Micky cumple 80 años y celebra los 65 en activo: “No se me pasa por la cabeza jubilarme"

Es uno de los cantantes españoles más veteranos, tiene ochenta años y lleva sesenta y cinco en activo. Micky es uno de los artistas más icónicos del pop de nuestro país, un hombre incombustible y que sigue pisando los escenarios con la misma ilusión que en sus comienzos. “Solamente tengo buenos recuerdos de mi carrera profesional, sigo contando con el cariño del público y por eso continúo al pie del cañón. No se me pasa por la cabeza jubilarme, no sirvo para quedarme en casa… Antes era un caballo desbocado en cuanto a la bebida, y ahora es todo lo contrario. Está todo bajo control”

Los ochenta no le quitan vitalidad.

Hay que mantenerse activo, cuido mucho mi alimentación, la tengo muy equilibrada y controlada, procuro dormir bien, hago ejercicio, doy largos paseos por la playa y me baño en el mar. Ya sabes que vivo en la costa levantina… aquí repongo fuerzas tras las actuaciones. Pero, bueno, a mi edad no es fácil subirte a un escenario, ir a los ensayos, controlar el repertorio, es como una heroicidad, ja, ja, ja. Eso sí, mientras el cuerpo aguante tenéis Micky para rato. La verdad es que siempre he sido un niño malo de una familia bien.

¿Recuerda la primera vez que salió a un escenario?

Fue el veinticinco de julio de 1959 en un local madrileño, el del club Santiago Apóstol. Y desde entonces no he parado. Acuérdate de que me llaman “el hombre de goma”. Quizá con los años la forma pierde algo de elasticidad, pero sigue estando ahí.

Su récord matrimonial es para contarlo.

- Llevo toda la vida con mi mujer, Dulce es el amor de mi vida, una persona extraordinaria. Nos casamos en 1972, imagínate, toda una eternidad juntos.

No ha tenido hijos.

Por una serie de circunstancias no vinieron y decidimos no tenerlos. Nos acostumbramos a no ser padres y a disfrutar de los niños de los demás.

Forma parte del espectáculo “Pioneros”.

Somos un grupo de artistas de toda la vida y vamos a hacer una gira por España. Es un homenaje al pop español, en el que intervienen, aparte de mi, Helena Bianco, de Los Mismos, Paco Pastor de Fórmula V, Santi Carulla de Los Mustang y Popi González de Los Ángeles.