Miguel Ángel Muñoz y sus tabúes: silencio sobre su madre vidente y su lío con Belén Esteban

Pablo Motos está a punto de irse de vacaciones y echar el cierre a una temporada vertiginosa para ‘El Hormiguero’. El presentador ha dejado dos pesos pesados para la recta final. A la espera de que Carmen Machi cierre el ciclo, es Miguel Ángel Muñoz quien se aventura en el programa de Antena 3. Lo hace para promocionar su próxima película, ‘Futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata”, que se estrena el próximo 8 de agosto. Una oportunidad de conocer no solo su nuevo trabajo, sino también un poco más a él en la intimidad.

Muchos le conocen por sus muchos papeles en la pequeña y la gran pantalla, algunos de ellos ya míticos para los espectadores. También por su labor como presentador o en las redes sociales como influencer, especialmente en la etapa en la que cedía su protagonismo a su ‘Tata’, cuya muerte ha sido uno de los reveses más duros a los que se ha enfrentado. Aún sigue con el duelo por su desaparición. Pero él sabe muy bien lo que es el duelo, por rupturas o desapariciones, aunque de esto lo más seguro es que no hablará nada esta noche.

Miguel Ángel Muñoz, una madre tabú y novias silenciadas

El actor no quiere que el público tenga constancia de sus pasos privados y tan solo quiere acercarles lo que le atañe en lo profesional. Un tema tabú para él es su madre. Pronto comenzó a destacar por su propio talento, pero desde bien jovencito ha crecido con una etiqueta: ser el hijo de la vidente de los famosos, Cristina Blanco. Al principio lo llevaba con orgullo, pero la polémica le hizo rehuir de esta atención. Era tan popular, que incluso tenía espacio propio en varios programas de televisión, como en ‘Día a día’ de María Teresa Campos.

Pero se le vino encima el imperio que había formado cuando en 2007 fue condenada a 16 meses de prisión por sustraer tarjetas de crédito a los clientes de un hotel de Marbella. Este revés judicial le hizo desaparecer del mapa mediático y adoptar una nueva vida más discreta, como dependienta de unos grandes almacenes. Sobre esto Miguel Ángel nunca se ha pronunciado y siempre que sale la cuestión prefiere alejarse y dar por finalizada cualquier entrevista. Es un tema que le provoca dolor personal y no cree necesario tratarlo en público.

Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo en 'El Hormiguero' Gtres

Es una persona reservada, de ahí que también se blinde a la hora de hablar de amores: “El corazón contento y lleno de alegría. Si me preguntas si tengo novia, sabes que no te voy a contestar”, ha llegado a pronunciar ante los micrófonos para dar por zanjada la cuestión sobre sus parejas. No habla de amores, presentes o pasados. Siempre ha sido muy reservado, aunque la popularidad que arrastra él y algunas de sus conquistas se lo han puesto muy difícil en muchas ocasiones. Y es que muchas veces terminaba cazado por los paparazzi.

Si él tiene que elegir un amor, Miguel Ángel Muñoz hablará de su ‘Tata’, quien la cuidó, pero no de amores románticos y apasionados. Esos son tabú. Igual que su primera novia conocida, Mónica Cruz, con la que comenzó durante los rodajes de su exitosa serie en 2002, ‘Un paso adelante’, que después derivó a un grupo de música y baile que rompió moldes en la época. Su romance, aunque trataron de llevarlo en secreto, duró dos años. Ahora son muy buenos amigos. Por esa época se habla de su roneo con Belén Esteban, pues fueron cazados por los paparazzi en actitud cariñosa cuando ella acababa de romper con Jesulín de Ubrique. Ella tenía 26 y él 17 años. Se quedó todo en una aventura.

Miguel Ángel Muñoz y Manuela Vellés Gtres

Su relación más larga y estable fue con Manuela Vellés, a quien conoció en 2010 en la grabación de ‘La piel azul’. Él estaba saliendo por aquel entonces con Verónica Echegui, por lo que no saltaron pronto los rumores de affaire. No fue hasta el 2013 cuando se tuvo constancia de que su amistad había derivado a un romance, el cual perduró hasta el 2016, siendo la más larga que se le conoce. Dicen que el actor Álex García enamoró a Vellés estando con él y por eso rompieron. Y pasaron los años y hasta 2018 no volvió a probar suerte, esta vez con Ana Guerra, nada más salir de ‘Operación Triunfo’. No hablaron de los motivos de su ruptura, pero se piensa que el coronavirus fue la prueba que no superaron por él pasó la cuarentena con su ‘Tata’, mientras Ana “conmigo misma”, como así sentenció molesta.