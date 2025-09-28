Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, felicita a los “héroes” que donan médula ósea

La actriz Bárbara Goenaga es, junto a sus hijos, el principal punto de apoyo para Borja Sémper, que anunció el 14 de julio que en un chequeo médico le habían detectado un tumor cancerígeno que le obligaría a someterse a un tratamiento exigente. Informó también que iba a reducir su presencia pública como dirigente del partido.

Declaración de amor

Desde entonces, Bárbara da señales de su implicación en el proceso y de la admiración que le despierta su pareja: "Vengo a decir que, aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor enfermo (no daba un duro y ya queda poco). Que lo quiero con toda mi alma. Que tengo unos hijos que son más majos que las pesetas, y de los que estoy cada día más enamorada. Que los pocos días que nos ha dejado este verano, hemos conocido mejor Guadalajara, y que es preciosa. Y salvaje. Con iglesias románicas en cada esquina, paisajes de juego de tronos y corzos por todas partes", escribió hace unas semanas.

Este fin de semana ha vuelto a aparecer, pero esta vez ha sido para aplaudir a los "héroes sin capa que donan médula ósea". El sábado 27 de septiembre se celebró el Día Europeo del Donante de Médula Ósea, una fecha en la que se reivindica y se apoya la donación de médula ósea. La actriz se sumó compartiendo una publicación de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia a través de sus redes sociales acompañada de un deseo: "Ojalá todos". Al lado, un emoji de unas manos en alto con las que ensalza un gesto que salva miles de vidas.

El tratamiento no impidió a Sémper inaugurar el curso político y regresó a la primera línea de la política a principios de septiembre para participar en el Comité de Dirección del PP celebrado en Aranjuez. Compartió varias imágenes del encuentro. El dirigente popular aparecía con gorra, abrazando a miembros del partido y conversando con periodistas.

"Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los que veía todos los lunes… Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario", escribió. Y añadió unas palabras de agradecimiento hacia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Gracias por tanto, jefe". El presidente del partido respondió públicamente: "Tenerte ayer con nosotros sí que fue especial. Un abrazo, Borja".