El sorprendente motivo por el que Miguel Torres no quiere casarse con Paula Echevarría

Paula Echevarría y Miguel Torres conforman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. La actriz y el exfutbolista cumplen este 2025 siete años de relación y tienen un hijo en común.

Igual de enamorados que el primer día, Paula y Miguel han reaparecido ante las cámaras en un evento en Madrid y la pareja, por separado, ha atendido a los medios. Rompiendo un poco la discreción que siempre les ha caracterizado, la pareja se ha sincerado ante las cámaras sobre su actual situación sentimental y por qué no han pasado por el altar.

Tras asistir a una boda el pasado fin de semana, Miguel Torres ha sido preguntado sobre sus planes con Paula Echevarría de dar el "sí, quiero". Muy sincero, el exfutbolista ha confesado el motivo por el que no tienen planeado convertirse en marido y mujer.

Paula Echevarría y Miguel Torres Instagram

"Yo siempre digo que a Paula se lo pidieron ya una vez, que si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentar el pedirlo ella dentro de la normalidad", ha comenzado diciendo Miguel Torres entre risas. "No es cuestión de pedirlo o no pedirlo, yo creo que la mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño, y para mí ese es el mejor de los deseos y no considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente", ha confesado el deportista, explicando que "yo ya me casé y me divorcié. Paula también se casó y se divorció, hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien y le funciona su vida tal y como está, no lo consideramos ahora totalmente necesario".

Aún así, ha reconocido que le haría "gracia poder trasladar a Paula experimentar lo que significa pedirlo, que uno se tiene que preparar también para el momento y sorprender a la pareja y bueno, a mí nunca me han sorprendido pidiéndomelo", algo que sabe no va a ocurrir porque es "muy clásica". "A este paso no hay boda, yo creo que vamos a tener que dejar de insistir", ha finalizado Miguel Torres sobre el asunto

La respuesta de Paula

Tras estas declaraciones de su pareja, Paula Echevarría no ha tenido más remedio que contestarle minutos después. "Pues que espere sentado, pues ya os lo digo, que espere sentado, y esto no es ni machismo ni feminismo ni nada, es que espere sentado", ha declarado la actriz sobre pedirle ella matrimonio. "La boda es un fiestón, pero podemos hacer una fiesta en nuestra casa cualquier día, te quiero decir que no es necesario, aunque luego nos dirían qué feo casarse por solo en la fiesta. Los dos estamos bien como estamos. Si estamos bien así, ¿pa' qué andar meneando? No vaya a ser", ha zanjado Paula Echevarría.