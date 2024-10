Miriam Pérez: «Mi hermana Mari Trini no era ‘marimacho’ sino femenina. Siempre estuvo con Claudette»

Mari Trini es un icono de leyenda. Su música sigue siendo un emblema de libertad, y su historia de amor con Claudette, una muestra de la valentía de vivir a su manera, sin ataduras a los prejuicios de la sociedad de su tiempo. "Mi hermana Mari Trini era una adelantada a su época, sus canciones son el testamento de su vida, pero en España es la gran olvidada. Nadie se acuerda que vendió más diez millones de discos y compuso cerca de 300 canciones. Es por eso que ahora pedimos para ella la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, a título póstumo".

De esta manera se expresa para LA RAZÓN Miriam Pérez de Miravete, la hermana de la cantante en una de las escasas entrevistas, que concede sobre esta gran artista desconocida, que fue pionera en muchas facetas de la vida cultural española y forma parte ya de la memoria sentimental de este país. Su obra ha sido alabada por creadores tan dispares como Saramago, Manuel Vilas o Rozalén y, coincidiendo con el aniversario de su muerte, se ha publicado su biografía, "Yo no soy esa que tú te imaginas", escrita por Miguel Fernández, donde se revelan aspectos íntimos de su vida, incluyendo la historia de su verdadero amor, Claudette, una mujer que fue su compañera sentimental durante 40 años.

Su biógrafo lleva años investigando exhaustivamente sobre la vida de la artista: "Decidí que escribiría un libro sobre Mari Trini la noche que fui por primera vez a uno de sus conciertos. Tenía 12 años. Con 14 publiqué una reseña sobre ella en una revista musical de la época. Este libro ha sido mi eterna asignatura pendiente, ya que la figura de Mari Trini, como la de otros muchos artistas, escritores, periodistas, actrices, fue condenada al olvido sin la menor consideración. Todavía confío en el sentido común y creo que el Ministerio, aunque tarde, terminará por hacer justicia".

Un "marimacho" terriblemente femenina

La interprete más rebelde del panorama musical de los setenta, ahora icono del movimiento LGTB, tuvo que asumir la etiqueta de "marimacho", que le impusieron en la época: "Ella era enfermizamente sensible, y femenina ni te cuento. Ahí están sus canciones. Cada tema era un día de su vida, escrito por ella. Se desnudaba en cada renglón. Cuando Mari Trini alcanzó el éxito estaba en vigor una ley que obligaba a las mujeres a depender del permiso del marido y ella fue la eterna rebelde que se enfrentó a todo. Por llevar vaqueros la llamaban macho, y fea, cuando ella era bella por dentro y por fuera". Su biógrafo Fernández, lo tiene igual de claro que Miriam: "Ella fue la primera en cantar sus propias composiciones, la primera en producir sus discos, la primera en mantenerse con un disco grande más de un año en lista de los más vendidos, la primera en grabar un disco enteramente en francés, tenía un carnet de piloto de carreras y sabía de mecánica. Era mucho más de lo que se podía consentir en país como aquél y por eso la insultaban".

Respecto al particular físico de Mari Trini Miguel Fernández su biógrafo matiza "A ella le daba igual que la llamaran fea. En una ocasión, un grupo de descerebrados quisieron reventarle un concierto. No dejaban de llamarla fea. Ella paró la música y les dijo: yo he venido aquí a cantar, a nadie le importa si soy fea o no. Así de claro lo tenía". A lo largo de su carrera, Mari Trini enfrentó críticas por su físico y protagonizó una polémica portada en Interviú como un acto de rebeldía, ante quienes la señalaban por tener una "tara física".

Enamoró a Patxi Andión y a Claudette

Mari Trini publicó en Francia una primera versión de "Yo no soy esa" en 1965, con apenas 18 años. En 1971 la editó en España. Era el momento en que muchas mujeres estaban intentando acceder a una vida laboral y ser independientes. Ninguna muchacha de la época quería ser "una señorita tranquila y sencilla". Fue la primera vez que una mujer decía "no", que se plantaba. Ese mensaje se ha ido transmitiendo de madres a hijas. "Esto le paso factura -significa su hermana-, su valentía, su arrojo no gustaba en esta sociedad".

En esta época muchas artistas femeninas mantuvieron una posición crítica hacia la dictadura, léase el caso de Mari Trini, Cecilia, María Ostiz, Ana María Drack y muchas quisieron ayudar a conseguir una España más moderna y libre con sus composiciones. En definitiva, estaban también en la protesta.

La vida sentimental de Mari Trini siempre estuvo rodeada de discreción. A lo largo de su carrera, la cantante se mantuvo reservada sobre sus relaciones, evitando definirse en términos de orientación sexual. "Si hubiera reconocido que era lesbiana, no habría triunfado", recalca su biógrafo. Pero su amor por Claudette fue profundo y real. Ambas se conocieron en una noche madrileña y desde entonces fueron inseparables, compartiendo no solo su vida personal, sino también la profesional, ya que Claudette fue su representante".

Su hermana Miriam nos confiesa como vivió esa etapa en la vida de su hermana: "Claudette fascinó a mi hermana, empezaron la relación en 1990, y es la única mujer que yo le conocí en su vida amorosa. Por mi parte lo viví con absoluta normalidad. Fíjate, Claudette era solo 5 años más joven que mi madre. Pero doblegó a Mari Trini de tal manera, que estuvo con ella hasta su muerte". Miguel Fernández alude que "Claudette fue su ultimo amor. Sobrevivió a Mari Trini. Murió en la casa que compartieron hace dos años. Es que la mujer con la que compartía su día a día Mari Trini aparecía retratada junto a ella en las revistas, diseñaba las portadas de sus discos, traducía sus letras al francés, la acompañaba a las entrevistas. No se ocultaban, a pesar de lo que eso podía representar en plena dictadura o en los primeros años de la Transición. Era el día a día de dos mujeres que vivían juntas, como tantas. No se escondían, aunque rehuía con astucia las preguntas sensacionalistas".

Su hermana Miriam, tres años menor que Mari Trini, era tal vez la persona que mejor la conocía. "Pasamos mucho tiempo juntas, en Londres, en París, yo conocí a muchos de sus amores. Por ejemplo, la canción 'Yo no soy esa', está dedicada a un pintor muy conocido en Francia, que no voy a decir su nombre. Pero yo diría que mi hermana nunca se enamoró de nadie. Solo de sus canciones".

Nos cuenta en esta entrevista que el cantante Patxi Andión "la rondaba en la finca que teníamos, a él le encantaba Mari Trini, pero ella nunca quiso nada con él". Detalla que muchos que la llamaban "fea" no sabían el éxito que tenía para los ojos de los demás. ¡Lo que sí quiero desmentir, nos puntualiza, es eso de que le diera morbo al Rey Juan Carlos. ¡Por dios! Es que se dicen unas barbaridades tremendas. Mi casa está llena de fotos de la reina Sofía con mi madre que eran muy amigas. Mis abuelos eran nobles y teníamos muy buena relación. Así que no déis ninguna credibilidad a lo del Rey con Mari Trini".

[[H2:"Mañana me iré despacio…sin dejar ninguna huella"]]

La última etapa de la vida de Mari Trini no fue ni mucho menos fácil. Una artista que durante los 70 y 80 apareció casi año tras año en las listas de personajes más populares y de repente la se vio condenada al ostracismo. En esa situación, la puerta que parecía conducir a su regreso al mundo artístico se cierra de repente. Su salud se resintió, tuvieron que extirparle un riñón, pero en lugar de ponerse a vender exclusivas o entrar en un concurso, optó por volver a su tierra cerca de su familia. La mala suerte se cebó con ella y cuando la fortuna parecía sonreírle de nuevo, y le entregan un premio de la SGAE y la nombran directora de un teatro, vuelve a enfermar y muere. Ella, de alguna manera, lo había presentido en una canción: "Mañana me iré despacio/sin dejar ninguna huella. Y así fue".