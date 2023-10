Mónica Carrillo: "A la princesa Leonor le deseo mucho tino"

Si hace unos meses la ganadora del Premio Azorín 2020, por «La vida desnuda», publicaba su quinta novela, «El viento nos llevará» –con una recopilación de sus microcuentos tuiteros–, ahora Mónica Carrillo (Elche, 1976) se ha metido a compositora musical. La periodista le ha dado sus palabras a Diego Arroyo, vocalista toledano del grupo «Veintiuno», y han creado sello propio tirando de iniciales: DM. Juntos han presentado su segundo tema, «El viento», tras debutar en julio con «Ni te imaginas», en el que Mónica también canta. Mientras se hacen hueco en el artisteo nacional, su dúo dinámico más exitoso sigue siendo el que forma junto a Matías Prats en el informativo de Antena 3 Noticias, cada fin de semana. Incluso cuando, como en estos días, la actualidad dé para pocos guiños del presentador.

Pregunta: «El viento» es el segundo tema que ha compuesto con Diego Veintiuno. ¿Ahora es el tempo el que todo lo cura?

Respuesta: La música es sanadora y balsámica. En el caso de los temas que he compuesto con Diego (él la música y yo la letra) son fruto de meses de intercambios de ideas que han cristalizado en esas canciones tan especiales.

P: Raphael y David Bisbal le han pedido que le ponga letras a sus canciones. Como se corra la Voz....

R: Ojalá. Me encantan los retos y, si me lo piden, ahí estaré. Ya tengo varias letras escritas esperando encontrar las melodías adecuadas.

P: Doña Letizia ha viralizado su rap por la salud mental. ¿Nadie como la Reina para visibilizar un asunto en el telediario?

R: Desde luego. Aprovechó la atención que se le presta para poner el foco en un asunto tan relevante como el de la salud mental.

P: La prensa internacional ha bautizado a la princesa Leonor como «majestuosa». ¿Qué palabras le inspira la heredera?

R: Me inspira una palabra que quizá sea demasiado gruesa para una joven de apenas 18 años: responsabilidad. Leonor tendrá que acostumbrarse a sobrellevar ese peso toda su vida. Le deseo mucho tino, consenso y sensatez.

P: En una semana en la que el conflicto árabe-israelí nos rompe, ¿se hace más duro ir a trabajar?

R: Siempre es difícil narrar historias tan duras y en este caso, las imágenes son especialmente cruentas. No me planteo si es o no complicado para mí. Intento hacer mi trabajo de manera honesta.

Mónica Carrillo y Matías Prats Redes sociales

P: Matías Prats, su pareja televisiva desde hace 14 años, cumple 73 en noviembre. A este paso, ¿le va a jubilar a usted?

R: Sí. Es una broma que siempre nos hacemos. Él anunciará mi jubilación en directo y se quedará presentando solo. Ojalá duremos muchos más años juntos.

P: Ha empezado el otoño en el gym. ¿Cómo ha logrado Sara Sálamo quitarle la pereza?

R: No hay trucos: constancia y perseverancia.

P: Además, ha empezado la segunda temporada del podcast «Pienso luego actúo», junto a la cómica y youtuber Andrea Compton. En él se encuentran iniciativas sociales para que la gente colabore. Cuente, cuente....

R: Abordamos desde la salud mental hasta la sostenibilidad del planeta. Nos ponemos intensas, pero con sentido del humor y visibilizando proyectos.

P: Ha hecho famoso a su perro Camarón, un teckel al que se lleva hasta la tele. ¿Satisfecha con la ley de bienestar animal o ya era el rey de la casa?

R: Camarón es el rey de mi casa, nos cuidamos mutuamente. Toda ley que suponga protección de los animales me parece positiva y un reflejo de sociedades avanzadas y justas.

P: En su última novela, «El viento nos llevará» escribe «Te quise tanto que ahora tengo que quererte tan poco, y tampoco lo consigo». ¿Los microcuentos salen de los macrodramas?

R: El dolor, los momentos vitales complejos son fuente de aprendizaje y eso sirve a la hora de escribir. La vida es muy inspiradora. Se trata de observar, empatizar y ponerse en los zapatos de otro.

Mónica Carrillo Instagram

P: Joaquín Sabina le dedicó un concierto como «la presentadora más guapa del mundo, buena escritora, cariñosa y cómplice». ¿Tanto se quieren?

R: Sí, fue en Alicante. Fui con mis padres y tuvo ese detalle precioso con nosotros. Es cierto que nos queremos mucho. Joaquín es un tipo fantástico, buena persona, cariñoso, divertido y muy cómplice con sus amigos. Fíjate si destaca en múltiples facetas como artista: cantante, poeta, letrista, pintor, catador de tequila… Sin embargo, por encima de todo eso está su generosidad. Le quiero muchísimo. Y a Jimena, su mujer, también.

P: Este fin de semana, que usted trabaja, se casan Chabelita, la hija del cantante Luis Miguel y la duquesa de Medinacelli. Si librara y tuviera invitación, ¿a qué sarao le diría “«sí»?

R: No me habrían invitado a ninguna. A veces, trabajar en fin de semana tiene sus ventajas.