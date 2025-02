Morata: "No quiero estar lejos de mi familia en la vida"

Álvaro Morata ha concedido su entrevista más sincera al periódico "Marca". Rodeado de su familia, el ex jugador del Milan está feliz en el Galatasaray, su nuevo equipo, y sobre todo por su reconciliación con Alice Campello.

En Estambul, el futbolista asegura que "he encontrado un sitio donde me están tratando de una manera especial, con muchísimo cariño, muchísimo amor y estoy muy contento con la gente. Todo el mundo me había dicho que los turcos son maravillosos, pero hasta que no he llegado aquí y lo he comprobado, no te das cuenta de que es más. Te darían todo lo que tienen. Muchas veces, no es una crítica ni mucho menos a otros sitios, puedo ir más tranquilo por aquí que en otros sitios de Europa. Tengo calma y tranquilidad".

Junto a él, ya en Estambul, su familia. "Estoy muy contento. Todo en la vida sirve para algo, para mejorar, para limar pequeñas diferencias. Nos queremos mucho y no ha pasado nada importante como para tomar esa decisión. Fueron cosas pequeñitas, que me han servido para valorar, saber distinguir lo que quieres y no quieres y yo quiero estar toda mi vida con mi familia", destaca.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

Morata revela además que uno de sus hijos "apunta maneras" en el fútbol. "Ojalá que les pueda enseñar, sobre todo a no sufrir tanto como lo he hecho yo y que no se pongan tantos límites y tantas barreras, como lo he hecho yo durante mi carrera pensando en el juicio externo, en satisfacer a todas las personas. No solo podré ayudar a mis hijos, si no también hacerlo, cuando me retire, a jugadores jóvenes, que tengan toda la carrera por delante. Al final, personas como yo que han tropezado ochenta veces en su carrera por decisiones u otras cosas... Tengo experiencia y contacto con muchísimos clubes y eso lo voy a poder utilizar cuando me retire porque quiero ayudar a jugadores y compañeros en su carrera".

También ha dejado claro que le quedan muchos sueños por cumplir. "Lo de soñar ya no lo digo porque tenemos lío, pero bueno sí, soñaba en jugar en el Galatasaray... Es broma. Me gustaría devolver al presidente del Getafe, Ángel Torres, todo el cariño que pusieron conmigo cuando tenía 13 años. Mi corazón me pide volver a disfrutar de un año o dos o los que sean allí. Ojalá sea después de esta experiencia en Turquía. Igual en ese momento el Getafe ha crecido mucho más de lo que lo está haciendo e igual no tengo sitio. No sé, pero me encantaría poder jugar en el Getafe para terminar mi carrera".