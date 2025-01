La importante condición que se han puesto Alice Campello y Álvaro Morata para su reconciliación

¿Quién dijo que segundas oportunidades nunca fueron buenas? En el caso de Alice Campello y Álvaro Morata está por ver, pero lo cierto es que han aguantado menos tiempo separados que un caramelo en la puerta de un colegio. ¡Eso es amor!

Tras darse a conocer a la opinión pública su reconciliación, fueron ellos mismos quienes confirmaron su segunda oportunidad con una romántica fotografía que no dejaba lugar a dudas.

Un reencuentro que ha sorprendido a buena parte de la opinión pública, teniendo en cuenta que los más cercanos al futbolista aseguraban que no se planteaba volver a unir su camino al de la madre de sus cuatro hijos. Así lo explicaba la periodista Alexia Rivas, que asegura hablar directamente con Morata, en el programa de Telecinco "Vamos a ver": "A mí él me decía que no pensaba volver con Alice, no es algo que supusiera yo. Eran palabras suyas en mi boca".

¿Qué ha cambiado, entonces, para que Morata vuelva a apostar por Alice como la mujer de su vida? Una vez más, Alexia Rivas tiene la respuesta. Por lo visto, la pareja se ha autoimpuesto una condición para asegurarse de no repetir los errores del pasado que llevaron a su relación al fracaso.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

"Van a ir a terapia de pareja", indicó la tertuliana del matinal presentado por Joaquín Prat.

Un importante paso que la pareja se ha lanzado a dar para que esta segunda oportunidad no se vaya al traste. Ahora está por ver si su amor es más fuerte que todos esos rumores que circulan y que, de ser ciertos, su pondrán una auténtica prueba de fuego para ellos.

El secreto de Morara

De hecho, la mismísima María Patiño aseguró en "Ni que fuéramos Shhh" que la reconciliación de Morata y Campello podría tener las horas contadas si la italiana se entera de los supuestos comentarios que su marido hizo de ella cuando rompieron.

"Morata, cuéntale a tu mujer ya lo que has ido contando de ella, porque va a terminar saliendo a la luz y, cuando se entere de todo eso, te va a dejar", auguraba la presentadora del espacio de Ten. "No sé si Alice lo sabe, pero si llega a sus oídos, cuidado", insiste.