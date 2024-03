El motivo de las lágrimas de Carlos Lozano: se rompe como nunca antes

Llega el fin de semana y, con ello, la jugosa entrevista de ‘De viernes’. El programa de Telecinco ha sentado en su plató a los últimos grandes protagonistas de la crónica social de los últimos meses. Esta vez es Carlos Lozano quien toma el relevo, tras un largo tiempo alejado del foco mediático, para explicar cómo es su vida ahora, qué se trae entre manos y, de paso, cómo es su relación actual con sus exparejas, como Mónica Hoyos. La presentadora peruana es la madre de su hija Luna y por eso siempre le marcará de forma irremediable. De ahí que tenga un papel destacado en la entrevista de este viernes, donde el comunicador no ha podido contener las lágrimas a tocar ciertos temas que le son especialmente sensibles.

Carlos Lozano con su hija Luna Instagram

Este es el caso de su hija, su gran debilidad y por la que termina llorando en la entrevista previa que le realizó Santi Acosta antes de tenerle cara a cara en plató. Y es que la relación entre padre e hija no siempre ha sido buena, debido a los problemas que el presentador de 61 años tuvo con Mónica Hoyos, que ya ha cumplido los 47 años. Sus enfrentamientos han sido diversos a lo largo de los años, algunos de ellos ante la atenta mirada de los espectadores en televisión. Esto pasó factura en su relación con su hija Luna, aunque consiguió reconducir su trato, aunque el dolor por no haber vivido su crecimiento desde la lejanía es una espinita que aún tiene clavada en el corazón. De hecho, cuando la siente aún brotan las lágrimas de sus ojos.

Carlos Lozano siempre se ha mostrado ante el público como un hombre fuerte que no tiene pelos en la lengua. Sus opiniones y revelaciones le han granjeado innumerables conflictos en televisión, especialmente tras su paso por ‘GH Vip’, pero también tiene un lado sensible, como así ha demostrado en su entrevista en ‘De viernes’. Al ser preguntado por Santi Acosta sobre si se considera un buen padre, el presentador es rotundo al decir “sí”. Ahora bien, no puede evitar romperse en llanto. Quizá por lo que pasa por su mente después de responder, al entrarle las dudas sobre si lo dicho podría ponerse en duda o no.

Y es que Carlos Lozano tuvo que matizarse a sí mismo: “Creo que sí. Ella dice que sí”. Es en ese momento cuando la emoción comienza a tomar el control de su cuerpo. Algo evidente en sus ojos vidriosos, en los que al final brotan las lágrimas mientras continúa explicándose con la voz tomada por los sentimientos que trata de reprimir sin mucho éxito: “He hecho lo que he podido con ella y lo haré. Al final estoy dando lo que yo nunca he tenido”, sentencia.