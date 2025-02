La hija de Ana María Aldón desvela su fuente de ingresos y el dineral que gana en un solo día

Claudia Bavel, la mujer que ha puesto en aprietos a Iker Casillas, Joaquín Sánchez, David Guapo y otros famosos que cayeron rendidos ante sus encantos a través de mensajes en redes sociales, ha vuelto a centrar la atención en la plataforma OnlyFans. Este portal, al que recurren millones de usuarios en todo el mundo para vender contenido erótico, ofrece la posibilidad de generar tanto dinero que para muchos se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

En su momento, Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, también se promocionó en esta página, desatando un gran revuelo en la opinión pública. Aunque en su perfil oficial de Instagram se define como "agente funerario", lo cierto es que su principal sustento está lejos de la formación en Tanatopraxia que recibió años atrás.

Explorando nuevas vías, la andaluza ha abierto además un canal de Telegram, un chat exclusivo para seguidores dispuestos a pagar una suma considerable por verla al natural. De hecho, le está resultando incluso más rentable que su cuenta de OnlyFans, a juzgar por los ingresos que obtiene en un solo día.

"Últimamente, una de mis mejores formas de ganar ingresos es con mi canal de Telegram", afirma Gema Aldón, mostrando sus beneficios diarios: 1.045 euros. Una cifra nada despreciable y muy superior a lo que llegó a ganar en televisión, incluso durante su paso por "Supervivientes".

Gema Aldón Instagram

Sobre un posible regreso a la pequeña pantalla, Aldón no muestra demasiado entusiasmo, aunque tampoco cierra la puerta por completo: "Todo depende del programa, no voy a decir que no volveré, pero no todo vale ni todos los programas valen".

En una reciente entrevista en "Ni que fuéramos Shhh", Gema Aldón dejó claro que su trabajo en OnlyFans es algo "provisional", ya que su verdadera meta sigue siendo dedicarse a su gran pasión: la tanatopraxia.

En cuanto a su relación actual con su madre, Ana María Aldón, Gema admite que no es tan fluida como le gustaría. Sin embargo, descarta la existencia de un distanciamiento irreparable, más allá de la separación física, ya que ambas viven en distintas partes de España.