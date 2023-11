La mujer que acusó a Conde-Pumpido de agresión sexual retira la demanda

Cándido Conde-Pumpido ya respira tranquilo al ver que el final de su escándalo está más cerca. Veinte días de calvario tras ser acusado de un presunto delito de agresión sexual en grupo que, de la noche a la mañana, ha terminado después de que la supuesta víctima haya decidido retirar la denuncia y desdecirse de los expuesto anteriormente ante la policía. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional ha sido informado ya de cómo la mujer que mantenía tan grave acusación en su contra se ha personado en la mañana de este jueves 23 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para retirar la denuncia presentada y renunciar a cualquier acción civil y penal, tal y como han adelantado a EFE fuentes judiciales.

Cándido Conde Pumpido Gtres

La denunciante no ha querido dar mayores explicaciones sobre este cambio de rumbo inesperado. Ha sido su abogada, Beatriz Uriarte, la que ha aclarado en conversación con la citada agencia de noticias que su clienta le había comunicado esa misma mañana su determinación. No sabía su intención de retirar la demanda y tan solo le ha explicado al respecto que se va a ir fuera de España y que el día en el que sucedieron los hechos que quiso denunciar ante la policía se encontraba bajo los efectos del alcohol. No ha añadido más.

Cabe señalar que un día antes, este miércoles, desde el programa de Ana Rosa Quintana se pusieron en contacto con ella para hacerle una entrevista. Prefirió rechazar el ofrecimiento, para después retirar la denuncia y dar por zanjada la polémica. También el pasado 14 de noviembre optó por no presentarse en los juzgados, donde había sido citada para declarar. La excusa esgrimida en aquel momento por su abogada es que no recibieron debidamente la citación judicial.

Cándido Conde-Pumpido y Lara Dibildos Gtres

Un movimiento que causó revuelo en su día, especialmente tras conocer que el propio Cándido Conde-Pumpido había presentado grabaciones de seguridad de su casa en las que se filmó aquella noche y se desmontaba supuestamente la versión de la denunciante. Ella mantiene que la noche del 3 de noviembre se citó con el abogado en su casa, pero fue presuntamente agredida sexualmente por él y otros dos hombres. Las imágenes mostradas “desvirtúan la versión” de la demandante, porque muestran cómo van viendo las habitaciones de la residencia, pero no hay ni rastro de los otros acusados. De hecho, uno de ellos ha podido acreditar que estaba en otro lugar en el momento que sucedió lo narrado.