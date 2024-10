Naomi Campbell, sancionada por usar fondos benéficos

La modelo Naomi Campbell ha sido inhabilitada durante cinco años para ejercer como fideicomisaria de la organización benéfica que fundó y dirigió durante cerca de diez años al detectarse que desviaba fondos para sufragar gastos personales. La Charity Comission de Inglaterra y Gales, un departamento del Gobierno británico encargado de regularizar las organizaciones benéficas, abrió una investigación al descubrir que dinero destinado a obras de caridad estaba siendo utilizado por Campbell para gastos en hoteles de lujo, vuelos, tratamientos de belleza e incluso tabaco.

Naomi Campbell para Vanity Fair larazon

La investigación ha concluido con la inhabilitación de la top model de los 90 aún en activo, según confirmaron pesquisas que han culminado con la inhabilitación de la reconocida modelo al comprobar que Fashion for Relief, la organización fundada por Campbell, no transfería el dinero recaudado a los fines establecidos, sino que los estaba utilizando para cubrir gastos personales, incluida su seguridad y otros pagos no autorizados.

La cifra de dinero desviado alcanzaría los casi dos millones de euros, dedicándose tan solo 6.000 euros a luchar contra la pobreza, según publica "Daily Mail".

Naomi Campbell ha negado las acusaciones y ha manifestado su "extrema preocupación" por la situación, lo que no la exime de la sanción impuesta por la Charity Comission retirándola de sus funciones.

La maniquí británica no fue la única persona penalizada. Junto a ella quedaron inhabilitadas durante un periodo de nueve y cuatro años, respectivamente, las otras dos fideicomisarias de la entidad benéfica, Bianka Hellmich y Veronica Chou.