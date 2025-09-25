Nerea Rodríguez por fin cuenta la verdad sobre su relación con Miguel Ángel Silvestre: "Es maravilloso"

A principios del pasado mes de junio comenzaron a sonar las habladurías de que Miguel Ángel Silvestre había sido visto “besándose con otra chica” que no era su novia de entonces, Rebeca Toribio. El misterio quedó en el aire hasta que se publicó que la pareja había tomado caminos separados, por lo que el actor era totalmente libre de hacer lo que le viniera en gana.

La incógnita terminó de resolverse cuando este mismo septiembre, Laura Fa y Lorena Vázquez desvelaron en “Mamarazzis” que la mujer con la que había flirteado “fuertemente” era Nerea Rodríguez, cantante y exconcursante de “Operación Triunfo”.

Dejaron aflorar su pasión en Soho Farmhouse, un conocido club de Ibiza. Un momento de lo más tórrido que fue in crescendo hasta que, según las ya citadas periodistas, Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez se comieron a besos ante la mirada de todos los presentes. Por lo visto, se trató de la culminación de una tensión sexual que viene de lejos, puesto que los artistas comparten círculo de amigos y han coincidido en varias ocasiones, sin molestarse en disimular su mutua atracción.

De hecho, en sus interacciones en redes sociales también se percibe esa química entre ellos, puesto que Miguel Ángel Silvestre ha comentado con el emoticono de un corazón en una de las últimas imágenes que la cantante ha publicado.

Nerea Rodríguez desmiente su relación con Miguel Ángel Silvestre Europa Press

Ahora, ha sido la propia Nerea la que ha confirmado que, efectivamente, conoce a Miguel Ángel Silvestre, y aunque niega rotundamente que tengan una relación sentimental, no desmiente que entre ellos haya habido una noche de pasión.

“No somos pareja, yo estoy muy tranquila, trabajando muchísimo. No tengo tiempo para parejas, estoy soltera y estoy feliz”, dice Rodríguez, que se deshace en halagos hacia el eterno Duque de “Sin tetas no hay paraíso”: “Somos amigos. Él es una persona maravillosa, a la que yo le tengo mucho gusto. Le tengo mucho aprecio y muchísima admiración, obviamente. Creo que está en el corazón de todos porque lo hemos visto en la pantalla tantas veces y encarnando historias que nos han llegado a toda España. Y para mí es un honor poder ser su amiga y compartir momentos con él, obviamente, porque nos conocemos”.

Sobre los rumores que apuntaban a una relación entre ambos, Nerea Rodríguez asegura que “las cosas se han sacado de contexto”, sin entrar a desmentir, una vez más, que lo pasaron muy bien durante una noche, como dos amigos más que se dejan llevar por sus instintos más primarios. ¡Que le quiten lo bailado!