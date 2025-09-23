El nuevo novio de Sofía Bono: Pelayo, un niño bien de Oviedo y CEO de dos empresas

La familia Bono es el perfecto paradigma de la exposición discreta. Focos sí, pero medidos, y aunque su apellido siempre despierta expectación, intentan mantener su vida privada alejada de la opinión pública. Amelia y Sofía Bono son las mediáticas del clan, con la exnuera de Raphael a la cabeza y con la benjamina avanzando a pasos agigantados. De hecho, la semana pasada se coronó como la invitada estrella en la presentación de una línea de juguetes eróticos de lujo.

Ese salto a la vida pública va siempre ligado a una inevitable pérdida de parte de la privacidad, aunque de Sofía Bono apenas se conocían detalles sobre su estado sentimental. Su último novio conocido fue Jacobo Navas y, aunque la ruptura nunca se confirmó de forma oficial, entre la prensa era un secreto a voces que los jóvenes habían tomado caminos separados.

Superado el mal trago inicial, Sofía ha pasado página de la mano de otro niño bien, uno de los cachorros de la jet con los que la pequeña Bono acostumbra a salir.

Se trata de Pelayo Herrero Fernández, un chico que hace honor al cliché de su nombre. Sus pies calzan náuticos y sus inviernos transcurren en las estaciones de esquí más destacadas de la geografía patria. Además, con apenas 25 años se erige como CEO de dos empresas: Zaperoco, un bar de su Oviedo natal; y HF Events, una sociedad que parece nueva y de la que, de momento, no hay constancia en el registro mercantil.

Un empresario emergente que no solo ha conquistado a Sofía, sino también al resto de la familia. Pelayo se ha unido a varios planes de los Bono y está perfectamente integrado en el clan, aunque su relación es más fluida con Amelia y José Bono Jr., los hermanos a los que su pareja está más unida. Incluso conoce a Manuel Martos, padre de sus “sobrinos” políticos, demostrando una vez más que una separación en esta saga no implica una ruptura de raíz.

Así lo manifestó la propia Amelia Bono en una entrevista con LA RAZÓN: “Mi relación con Manuel, mi expareja, es maravillosa, espectacular. Somos familia y siempre va a ser así, pase lo que pase”, aseveró sobre el padre de sus cuatro hijos.

Está por ver si Pelayo es capaz de formar ese vínculo con Sofía y termina convirtiéndose en el nuevo integrante fijo de la creciente familia Bono.