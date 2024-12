La ONU se ‘olvida’ de Javier Santos y Carlos Koplowitz: piden explicaciones

Carlos Koplowitz y Javier Santos se han cansado de esperar. Ambos han iniciado una batalla judicial, llevando sus casos al Tribunal de los Derechos Humanos. Consideran que no se están respetando sus derechos fundamentales en cuanto a hijos que son de Ernesto Koplowitz y Julio Iglesias respectivamente. Al menos así quieren demostrarlo como sea, aunque la justicia vuelve a demostrar que es lenta, especialmente para ellos. El hijo de Edite Santos, que tuvo un affaire con el cantante, no ha podido ver respaldada su verdad genética en los tribunales, a pesar de contar con una prueba de ADN que certifica su parentesco con el clan Iglesias. Se dictó sentencia y se falló en su contra, declarando vencedor a Julio y sus hijos, quienes no tendrían que repartir la futurible herencia con un hermano más.

Julio Iglesias y Javier Sánchez-Santos. La Razón La Razón

Hace dos años Javier Santos presentó un recurso en contra de la sentencia que capaba sus pretensiones de ser reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias. Así, lo hizo en la ONU, en la división del Consejo de los Derechos Humanos, en la oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza. Sigue esperando la respuesta y se está impacientando. Es por eso que ha solicitado formalmente a través de su abogado, Fernando Osuna, que le den noticias sobre cómo va su caso, además de lento. Lo que reclama es que la verdad genética prevalezca sobre la cosa juzgada, que prohíbe reabrir el proceso judicial que se resolvió en su contra. Confiaba que en la ONU escucharían sus plegarias, pero aún no tiene noticias, como le sucede también a Carlos Koplowitz.

En diciembre de 2012 un juez les otorgó a las hermanas Alicia y Esther Koplowitz un nuevo hermano, Carlos. Nació fruto de la relación del magnate de la construcción y Albertina Rangel, una joven venezolana con la que vivió durante tres años. Con ella quería iniciar una vida, pero un accidente de caballo truncó sus sueños, al fallecer dejándola sin respaldo económico. Sus hijas heredaron su fortuna, su hijo Carlos lleva los últimos doce años luchando por lo que es suyoy que siguen negándole. Así, recurrió al amparo de la ONU hace un año. Tampoco se han puesto en contacto con él y viendo lo que están tardando con Javier Santos, ha decidido sumarse a la petición y ver si se puede agilizar sus trámites.

Alicia Koplowitz, Esther Koplowitz y Carlos Koplowitz Europa Press Agencia EFE

Carlos Koplowitz solicita formalmente a la ONU simplemente algo de información. Tan solo desea conocer cómo se encuentra su acción judicial, pues han pasado doce meses y desconoce si están trabajando en su caso o si lo tienen guardado en un cajón con llave. En su caso, sus pretensiones legales y por lo que ha reclamado es la posibilidad de heredar un hijo extramatrimonial, si hay pruebas de que ha existido una vida familiar con el padre durante tres años. Al haber sido reconocido por la justicia española como hijo legítimo del empresario judío que huyó del holocausto nazi, espera heredar como tal su parte correspondiente de su patrimonio. Un montante que se situaría en los 38 millones de euros. Continúan esperando respuesta.