Última hora: María Edite Santos habla desde el hospital: “Pensaban que me moría”

La preocupación se ha instalado en el seno de la familia Santos. María Edite Santos ha tenido que ser ingresada en el Hospital La Salud de Valencia el pasado 10 de agosto y las informaciones que se manejaban hacían estallar todas las alarmas. En la mañana de este jueves se anunciaba que la madre de Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos en “estado muy grave”, teniendo que ser atendida por un cuadro de “dolores encefálicos”, como así han detallado en ‘Juntos’, programa de Telemadrid. Su hijo se ha volcado en la recuperación de su madre, estando en todo momento informado de su avance, comunicándose con los médicos que llevan su caso. Sin embargo, el diagnóstico de la ex bailarina no parecía nada bueno, aunque sí lo suficiente para arrojar más luz sobre su estado, hablando en primera persona sobre lo que le sucede.

Javier Sanchez-Santos, a su llegada a los juzgados de Valencia, junto a su madre Maria Edite Santos larazon

Lo ha hecho respondiendo a las preguntas planteadas por Paloma Barrientos, reconociendo lo mal que lo ha pasado, creyendo incluso que podría perder la vida. Todo comenzó cuando los dolores de cabeza persistían y convertían sus días en un calvario. En un primer momento pensó que se trataba una consecuencia de las altas temperaturas, teniendo en cuenta las olas de calor que han asolado este verano. El dolor se volvió cada vez más intenso, lo que le provocaba vómitos, aunque seguía considerando que no le pasaba nada más allá que un posible golpe de calor. Pero todo cambió cuando se desplomó al suelo tras sufrir un desmayo que le hizo entender que debía acudir a un centro médico de urgencias para ser atendida y recibir un diagnóstico más preciso.

Sobre esto ha hablado con la periodista en ‘Vanitatis’, aún desde la habitación del hospital en el que permanece ingresada desde el pasado 10 de agosto. Confiesa que ya ha superado lo peor, que se encuentra “ahora ya bien, pero lo he pasado muy mal”. De hecho, se llegó a plantear que no saldría de esta: “Pensaban que me moría”. Por fortuna, no estaba sola cuando sufrió el desvanecimiento: “Me caí, tenía la tensión muy alta y fue entonces cuando me llevaron al hospital. A mí me miraban normalmente en las revisiones la tensión y siempre la tuve bien. Me cuido mucho. Hago deporte y tengo una buena alimentación”, describía María Edite Santos, ya más recuperada, con muchas ganas de recibir el alta hospitalaria.

María Edite Santos Gtres

La madre de Javier Santos está deseando regresar a casa y abandonar la UCI del hospital valenciano en el que permanece desde hace casi dos semanas. Al citado medio ha confesado que se maneja el próximo domingo 25 de agosto como posible día para recibir el alta, aunque aún depende de la decisión facultativa: “Puede ser que el domingo. Ya estoy mucho mejor. Eso es lo que me han dicho los médicos. Todo depende de lo que me digan. Estoy muy cuidada y con mis dos hijos. Pobrecillos. Estaban muy asustados. Le dijeron que era grave y pensaban que me moría”.

Eso sí, María Edite Santos tiene muy claro que no piensa dejar este mundo sin que se cumplan las pretensiones legales de su hijo Javier y que sea finalmente reconocido como hijo legítimo de Julio Iglesias: “No me voy a morir hasta que se haga justicia, que ese hijo de Satanás, Julio Iglesias, sigue sin reconocer a mi hijo. Si la vida es un suspiro, entiendo por qué lo hace. Llevo toda la vida luchando y seguimos. Mi hijo también y pronto habrá noticias”, promete. Aunque en su día fue declarado como hijo del artista, gracias a un recurso de éste volvió a perder la condición de vástago. Las pruebas de ADN confirman el parentesco entre padre e hijo, aunque la justicia considera la causa como juzgada y, por ello, inamovible. Por ello están luchando para que el Tribunal de Derechos Humanos reabra el caso, acepte las pruebas como válidas y le dé el apellido, además de lo que le correspondería de su ingente patrimonio.