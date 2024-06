Xuso Jones da detalles inéditos sobre su marido y su idílica luna de miel

Xuso Jones se ha convertido en un hombre casado casi a escondidas. Pocos sabían de sus planes de contraer matrimonio con su novio, con el que llevaba ocho años de discreta relación. Siempre ha querido mantener todo lo relacionado a su vida privada alejada de la atención mediática y del interés popular, hasta el punto de haber cambiado el estado en el Registro Civil sin que nadie se enterase. Tan solo su familia y sus amigos más íntimos conocían sus planes de convertirse en el marido de un anestesista que prefiere mantenerse alejado del foco. Sin embargo, ahora que la noticia está en boca de todos y en plena celebración del Orgullo LGTBIQ+, el cantante y presentador ha roto su silencio con total normalidad.

Es la primera vez que Xuso Jones responde a las preguntas sobre su boda y su misterioso marido. En un ejercicio de naturalidad, como así han mostrado en ‘Socialité’, el polifacético artista ha dado algunos detalles de su enlace en su Murcia natal, pero poniendo también el foco de la noticia en lo curioso que resulta que, en los tiempos que corren, haya revuelo porque él se haya casado con otro hombre: “Me sorprende que la gente se sorprenda de la orientación sexual de alguien hoy en día. Yo no le pregunto a nadie lo que se come o se deja de comer”, reivindica, antes de comenzar a detallar por qué ha mantenido en secreto sus planes de boda, más para proteger la intimidad de su esposo.

Xuso Jones Gtres

“Mi pareja es anónima, no tiene redes, no se dedica a esto. A mi pareja la mantengo al margen”, asegura con contundencia, pero con la simpatía que siempre le ha caracterizado y que le ha dejado un destacado hueco en el star system patrio. Desde que se diese a conocer por un vídeo viral, su carrera como cantante, presentador e influencer no ha tocado techo aún. Algo que contrasta con la discreción de su marido anestesista, que no tiene ni perfiles públicos en las redes sociales. Eso sí, ahora no ha tenido reparo alguno en confesar cómo surgió la chispa del amor entre ellos ocho años atrás, que ha terminado ahora en boda: “En los bares de copas se liga mucho, lo conocí casualmente”, destaca sin querer entrar en demasiados detalles, pero subrayando que “han sido ocho años maravillosos y hemos dado el paso y ha sido una maravilla”, reconoce.

Ahora que la atención mediática está puesta en su boda, Xuso Jones ya no ha tenido inconveniente en desvelar algunos detalles que habían permanecido ocultos a modo de secreto. Por ejemplo, la luna de miel, de la que ya ha regresado tras vivir las primeras semanas en matrimonio recorriendo mundo: “Estoy feliz, vengo de un viaje de un mes. Hemos estado en París, Las Vegas y México. Creo que ha sido el mejor viaje de mi vida”, confiesa ahora contextualizando esas imágenes que mostraba en sus redes sociales durante su tour por el globo, en el que no mostraba rastro alguno de su marido, ni del motivo del viaje.