Ortega Cano, muy emocionado, se pronuncia sobre la libertad de José Fernando y desvela su futuro académico

José Ortega Cano ha sido uno de los invitados de honor a la comida que la peña taurina 'Las Meninas de España', encabezada por Mari Ángeles Grajal, ha celebrado en Madrid con motivo de la Feria de San Isidro. El torero ha reaparecido radiante y pletórico al evento y así se ha mostrado ante la prensa. El exmarido de Ana María Aldón está viviendo un momento muy dulce y feliz después de su sonada separación con la diseñadora de moda y el diestro se ha centrado en sus hijos, refugiándose en su familia y amigos más cercanos.

Ortea Cano está muy orgulloso de sus tres retoños y se deshace en halagos en cada una de sus intervenciones mediáticas. En esta última ocasión, el torero no ha podido evitar emocionarse al hablar de José Fernando. Su primogénito está a punto de recibir el alta hospitalaria y no puede disimular las ganas de tener al joven bajo su techo todos los días de la semana. "Está muy cercano su regreso, aunque no sabemos cuando. Él sale semanalmente para pasar el fin de semana en casa, estar con nosotros, sobre todo conmigo y con su hermana", desvelaba. El diestro, casi entre lágrimas, añadía sobre la inminente salida José Fernando del centro psiquiátrico: "Bueno, se me pone… es un chico estupendo, una gran persona y bueno, haré todo lo posible para darle todo lo que necesite".

Gloria Camila y José Fernando en un imagen reciente Instagram

Con un futuro un poco incierto, Ortega Cano ha desvelado que "tiene ciertos valores para estudiar. Según el diestro, "la informática, por lo que le pondremos ahí, que lo haga lo mejor posible". Además, el torero ha dejado en el aire una posible reconciliación con Michu, la madre de su nieta. "Es una pareja de gente joven, hoy hacen una cosa y mañana hacen otra", expresaba sobre la relación de José Fernando con la gaditana. Cabe recordar que la joven cortó con el hermano de Gloria Camila al enterarse de la comunión del pequeño José María por la prensa. Aunque Ortega Cano en esta última intervención ha dejado entrever que José Fernando está muy volcado con su hija Rocío, lo cierto es que Michu ha declarado que es "es un poco jodido" criar a una pequeña con un "padre poco presente", otra versión totalmente diferente a la que ha expresado el diestro.