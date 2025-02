Belén Esteban recibe amenazas tras destapar una presunta nueva infidelidad de Joaquín Sánchez: "Nunca me había pasado"

La relación de Joaquín Sánchez y Susana Saborido continúa acaparando titulares tras salir a la luz la conversación que mantuvo el futbolista con Claudia Bavel, la mujer más más buscada de la actualidad. Fue el programa "Ni que fuéramos Shhh" el encargado de desvelar el contenido de estos mensajes a última hora del pasado viernes 21 de febrero y, desde entonces, el matrimonio continúa en el ojo del huracán mediático.

Ayer, Belén Esteban desveló en el espacio de TEN una presunta nueva infidelidad de Joaquín Sánchez y la de San Blas, 24 horas después de dar esta información en "NQF", ha denunciado en el programa haber recibido amenazas por hablar de esta presunta amante del futbolista.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

"Yo tengo que decir que de Joaquín y Susana nunca se ha dicho nada. Para mí eran la pareja perfecta. Yo los sigo a los dos y me enteré de la noticia antes de venir aquí. Por eso la di. Y me dolió darla aunque no los conozca. He hablado con ellos por Instagram y tal y les tengo cariño. Lo que no me gusta es que me amenacen", ha comenzado diciendo Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh". "Ellos no. Pero no me gusta que me amenacen. No voy a decir quién. He hecho lo que tenía que hacer. Cuando ayer di la noticia y dije que me dolía... Entiendo que la gente quiera a la gente pero trabajo en televisión. Me cae bien, Susana me parece extraordinaria pero si no lo contaba yo lo iba a contar otra persona", ha explicado la de San Blas.

"Entiendo que hay mucha gente a los que le caen muy bien. Cuando me vino la información hablé con Valldeperas. Es verdad que me puse nerviosa al contarlo y me equivoqué con lo de los tres años al decirlo. Esta noticia joroba pero sabía que esto iba a salir. Hoy este tema va a salir en otros programas de televisión con mucha información. Yo me meto en redes pero no estoy todo el día. Ayer me escribieron diciéndome que tenga cuidado. Nunca me había pasado", ha desvelado Belén Esteban en el programa.