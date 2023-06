El Padre Apeles, más pesimista que nunca: “Me voy apagando poco a poco”

Cuando se cumplen 30 años de su primera intervención en la pequeña pantalla, y tras una larga temporada fuera de la televisión, el Padre Apeles regresa al medio con un espacio de entrevistas en Canal 4, que se puede ver en Cataluña e Islas Baleares.

El popular sacerdote cuenta que “voy una vez al mes a Barcelona, al plató, y grabo todos los programas. Se emite uno a la semana”.

Sigue residiendo en Roma.

Allí tengo una vida muy tranquila. Leo, paseo, estoy en los archivos, voy a actos culturales…

Padre Apeles GTRES

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de sus tres décadas televisivas?

Mi mejor recuerdo es el de mi paso por el programa “Moros y cristianos” con Sardá, y la tertulia con María Teresa Campos. Lo peor, el programa veraniego “El puente”.

¿Cuál sería la entrevista imposible que nunca podrá realizar?

Fidel Castro. Y de los vivos, me gustaría entrevistar a Plácido Domingo.

¿Y de los políticos actuales?

Me gustaba mucho Macarena Olona, pero se ha vuelto loca.

Cuando mira atrás, ¿se arrepiente de algo?

Sí, cualquier persona inteligente se arrepiente de muchas cosas. El que diga que todo lo ha hecho bien y que volvería a hacer lo mismo es un cretino.

Me cuesta entender una catastrofista frase suya: “Estoy en el ocaso de mi vida”.

Eso es cierto, estoy prácticamente jubilado, me falla la memoria, me cuesta dormir, levantarme de la cama, vamos, que me voy apagando poco a poco. Se me olvidan los nombres, me cuesta mucho concentrarme, recordar las cosas…

Le noto muy pesimista, y nunca le he visto así.

Pues le voy a confesar algo: siempre he sido un pesimista. Toda la vida.

No lo demostraba.

De cara al público escondía ese sentimiento.

¿Echa de menos las fiestas de antaño?

Fue una época muy divertida. Ahora voy a otro tipo de actos, culturales y más serios.

Vamos, que se ha “reformado”…

(Risas) Sí. Ya no me apetece salir por la noche como antes.

¿Qué opina del Papa Francisco?

Me gustaba más Benedicto XVI. Tenía más afinidad con él.