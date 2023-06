Macarena Olona: «En política, la mujer que no es sumisa es puta o loca»

Su director de prensa era de Podemos y su novio (republicano y feminista…) al que ha negado como San Pedro, estaba presente, y muy orgulloso, en la entrevista. Con respecto a ella, sigue siendo Macarena, ahora presidenta y candidata por Caminando Juntos, un nuevo partido con el que reniega de convenciones y pone la imagen que teníamos de la mejor parlamentaria que ha tenido VOX y tal vez el Congreso, patas arriba. Algunos la tildan de «Ida», que se lo digan a Ayuso, o a cualquier señora desobediente que pisa fuerte y no pide permiso. Eso sí, nos tiene despistados.

Valiente y resiliente, igual que Sánchez. La llaman loca, como siempre a las mujeres que no se ajustan a roles esperados. ¿Se castiga en España a la mujer que va por libre?

Se castiga, la política es un mundo de hombres para hombres donde hay rostros femeninos, pero mujeres con poder, las podemos contar con los dedos. Para muchos, y lo que es peor, para muchas, la mujer que no es sumisa es o puta o loca. ¡Bendita locura la de los liderazgos femeninos!

Con usted se produjo el sorpasso a VOX dentro de VOX, igual que Cayetana y Ayuso protagonizaron sendos sorpassos frente a los barones del PP… ¿Cree que en la política nacional se secretarializa a la mujer y a la que no se deja se la expulsa?

La experiencia nos demuestra que sí. Ahora tenemos a Yolanda Díaz y Ayuso, a ambos lados del tablero político, ambas con muchísima dificultad para recorrer sus carreras. Las políticas aún tenemos que soportar que nos pregunten otras mujeres, quién cuida de nuestros hijos. Ay, pero mujeres que no apoyan a mujeres tienen un lugar especial reservado en el infierno…

En su imagen de partido aparecen dos tacones, ¿cree que funciona ese divismo? ¿Que esa feminidad rozando lo frívolo tiene lugar en la política?

Es tiempo de divas políticas, en el sentido más respetuoso, el liderazgo más femenino se hace necesario en un escenario en el que sobra testosterona y falta humor.

Fue la congresista más brillante del hemiciclo junto con Arrimadas. ¿Cree que opacaba a los machos de la manada?

Federico dijo en una ocasión que a mí en VOX me iban a hacer «un Ayuso» como el que perpetró Casado, y no quise escucharlo, pero tuvo razón.

¿Quién tomó la decisión de sacarla del Congreso?

La tomó Abascal, y me alegro. Me permitió abrir los ojos ante un proyecto que había dejado de representarme ideológica y empresarialmente. Retomé mi actividad como Abogado del Estado donde sirvo en la Audiencia Nacional, mi profesión. Yo tengo la luz pagada, y lo repito, porque los españoles se merecen políticos que no se acerquen como garrapatas a vivir de la política porque no tienen otro sustento.

Habla de la deriva tóxica de VOX pero ,¿no pertenecía a esa supuesta deriva toxica?

Yo representaba una corriente dentro de VOX contraria a los extremos. Por poner un ejemplo, cuando por primera vez se formó un gobierno de coalición con VOX dentro y, de pronto, teníamos la oportunidad de designar consejeros, puse el grito en el cielo porque no había mujeres. Les dije: «Yo que soy anti cuotas me vais a convertir en una mujer a favor de las cuotas, no me creo que no haya una mujer capaz en Castilla y León de asumir responsabilidad».

Esta pregunta habría que hacérsela a todos los políticos y a todo el mundo. ¿Qué parte de vanidad hay en lo que le mueve y qué parte de altruismo?

Todos tenemos vanidad y quien lo niegue aún más, pero a mí nunca me ha dirigido el halago, y eso me ha permitido tolerar la maquinaria de odio hacia mí que se ha puesto en marcha desde mi salida de Vox. El que se deja seducir por el halago se hunde después por la crítica, y yo estoy aquí, ni el halago me eleva ni el acoso me doblega.

Entrevista a Macarena Olona Gonzalo Pérez La Razón

¿Qué piensa cuando la llaman chaquetera o incoherente?

Lo lamento y entiendo que muchas personas se dejen llevar porque la manipulación es extraordinaria. Por otra parte, claro que he cambiado, las experiencias nos enriquecen, yo escucho a Rosalía y no tiene nada que ver con la Rosalía de cuando empezó. Yo no soy la misma que cuando aprobé la oposición y he aprendido que desde una esquina no se puede gobernar un país, porque dejas fuera a millones de ciudadanos.

Muchos hablan de instrumentalización, por ambas partes, por ellos y por ti. ¿Se sintió cómoda en entrevistas como la de Évole?

La libertad de prensa está al servicio de todos. Por tanto, mi total rechazo a los señalamientos, censuras y vetos. Me conduzco con libertad frente a los medios y me llaman porque mis entrevistas funcionan. Con respecto a Jordi Évole, decir que son un equipo de profesionales y la entrevista fue líder de la temporada. A mí lo que me interesa es llegar a la totalidad de la audiencia y luego que ella juzgue.

¿Teme que la radicalidad del giro que ha dado la convierta en carne de meme?

No he dado un giro radical pero ahora tengo la libertad, como presidenta de partido, de manifestarme como soy. Yo no llegué a VOX desde la derecha, en mi pasado he votado al PSOE, al PP y a Ciudadanos.

¿Ser una mujer joven, femenina y sexy suma o resta votos?

La imagen nunca me ha preocupado y ahí está la hemeroteca. Yo gané treinta kilos con el embarazo y daba entrevistas con un Kiki tan contenta, y sin maquillaje. Durante todo ese tiempo nunca perdí pie ni me sentí insegura, mi seguridad está «aquí» dentro.

¿Se considera de derechas o de izquierdas?

He reventado los corsés ideológicos. Soy de esos que votan al partido que mejor representa sus ideas, nunca fui voto cautivo. Y he abanderado causas que sólo ha alzado Podemos, no solo aquí, sino también en VOX. ¿que me identifico con la izquierda? No, no soy una mujer de extremos, ni lo es Caminando Juntos.

Dicen que Caminando Juntos beneficia a Sánchez.

Yo lo que pretendo es que beneficie a los españoles, anteponiendo las ideas a las ideologías, las personas a los partidos y sin complejos para defender justas causas que hasta ahora parecían propiedad de la izquierda o de la derecha. Rebajar el nivel de polarización de unos votantes que siguen a partidos como hinchas de futbol. Queremos un espacio político donde las medidas se pongan por delante.

Autocuestionarse y cambiar de opinión es propio de personas inteligentes, dudar de sabios. Se pueden tener referentes variados, aunque aparentemente contradictorios... Pero ¿cuándo estaba en VOX, dudaba?

Me cuestiono a mí misma cada día y soy muy dura. Cuando estaba en VOX cuestionaba el proyecto y examinaba. Con respecto a los referentes, Anguita, Adolfo Suarez, yo bebo de distintas fuentes que me enriquecen, lo mismo leo a Milán Kundera que al Marqués de Sade.

¿Qué novedad va a traer Caminando Juntos con respecto a PP y VOX?

Pretendemos levantar de su silla al 34 por ciento de los electores que en las Generales 2019 se quedaron en casa, porque ninguna de las opciones los representaba. Hay millones de personas que se sienten abandonadas políticamente, a las que vamos a ofrecer una alternativa en Caminando Juntos, y todos, aquí dentro, con la luz pagada.

¿Ha soñado con el congreso? ¿Tiene ganas de volver a la adrenalina?

No, sueño con cosas mucho más satisfactorias, unas confesables y otras no.

Dicen que se ha enamorado del batería de un grupo de ultra izquierda que era «hater» y que se define como republicano feminista antifascista. Yo misma he comprobado su enamoramiento, por la manera de re tuitearle...

Pues… El día que quiera hablar de mi vida sentimental seré yo misma quien lo haga. Eso sí te digo, como el 23 de julio Caminando Juntos no obtenga representación, hasta aquí, me retiro de la política. En mi vida personal soy feliz, muy feliz, muy feliz… te lo digo con una amplia sonrisa. Tengo esperando una vida extraordinaria a la que la política le quita mucho tiempo.

¿Es compatible la política con el amor y la maternidad?

El día de mañana le explicaré a mi hijo por qué no he podido estar tan presente, y muy mal le habré educado si no comprende que su madre intentó poner su trabajo y su esfuerzo a disposición de un ideal, el bien común. Soy servidora pública, ejerzo la política desde el servicio público igual que la Abogacía. A mí, VOX me contactó por Linkedin por la hemeroteca que yo tenía de lucha contra la corrupción…

¿Le compensa todo esto?

Sí. Porque hay un ideal más grande que yo al que me he entregado con pasión... La vida es con pasión o no es vida.