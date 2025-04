Paloma Cuevas ya no esconde su amor por Luis Miguel y se muestra orgullosa de él

A pesar de que prefieren vivir su noviazgo alejados del foco mediático y de que en muy pocas ocasiones se han dejado ver juntos, Paloma Cuevas y Luis Miguel están más enamorados que nunca. De momento se desconoce si siguen adelante con sus planes de boda -se llegó a especular que se habían dado el "sí, quiero" en secreto en Las Vegas hace unos meses-, pero lo cierto es que su amor no ha dejado de consolidarse desde que comenzaron su relación en verano de 2022.

Y así lo ha demostrado la diseñadora con su última publicación en redes sociales, donde ha presumido orgullosa -y como nunca- del último proyecto de su pareja. El cantante mexicano se ha convertido en imagen de la última campaña del prestigioso tequila mexicano Casa Ramón, y, además de plasmar su las botellas del último lanzamiento de la marca, protagoniza su spot publicitario.

Un anuncio en el que Luis Miguel, en su mejor momento y derrochando atractivo, pasea por las bodegas del tequila mexicano ataviado con un elegante traje negro, antes de degustar una copa de esta bebida al atardecer sonriendo a la cámara. Una campaña que Paloma no ha dudado en compartir en sus stories de Instagram, sin ocultar lo enamorada y orgullosa que está del "rey Sol".

No es la primera vez que Paloma Cuevas se permite un guiño de amor a Luis Miguel a través de su cuenta oficial de Instagram, ya sea compartiendo imágenes o vídeos con alguna de sus canciones o alardeando de sus conciertos. Pequeñas muestras de cariño que no trascienden del mundo digital, puesto que ya son tres los años que llevan compartiendo sus vidas, todavía no se ha producido una confirmación oficial de su romance o una sola declaración sobre su relación.

La pareja ha hecho de la discreción su seña de identidad y tampoco es fácil tomar una imagen en la que aparezcan juntos. Siempre intentan visitar los lugares más exclusivos, que velan por la privacidad de sus clientes y ofrecen zonas apartadas para que las cámaras de los paparazzi no tengan nada que hacer.

Se antoja complicado que llegue el día en que Paloma Cuevas y Luis Miguel por fin hablen abiertamente sobre su romance, aunque lo cierto es que ninguno de los dos tampoco se prodiga por los típicos encuentros multitudinarios que dan pie a este tipo de declaraciones ante la prensa. Prefieren disfrutar de su amor y pasión en la intimidad de su hogar.