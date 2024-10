Paola Olmedo romper su silencio y desvela el verdadero motivo por el que se rompió su matrimonio con José María Almoguera

José María Almoguera y Paola Olmedo anunciaron su separación a finales del mes de marzo de este año, tan solo 9 meses después del nacimiento de su primer hijo en común. La noticia causó un gran revuelo mediático y Carmen Borrego se convirtió en la tercera protagonista indirecta de esta historia. Desde entonces, los tres se encuentran en pie de guerra y llevan acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país.

Parece ser que José María Almoguera y Paola Olmedo ya han pasado página e incluso el hijo de Carmen estaría abierto de nuevo el amor, tal y como desveló esta semana "Vanitatis". Aún así, ambos continúan hablando de su relación en los medios de comunicación y mañana el joven se sentará de nuevo en "¡De Viernes!" para contar su versión de la historia y responder a su exmujer tras las últimas declaraciones que ha hecho sobre él en "TardeAR".

José María Almoguera y Paola Olmedo, paso al frente tras su separación para destrozar a Carmen Borrego Europa Press

Paola Olmedo, cansada de que hablen los demás sobre su vida, concedió una entrevista bomba al programa de las tardes de Telecinco y, cada día, el espacio ha emitido un nuevo fragmento. En esta última ocasión, la esteticien ha desvelado los verdaderos motivos de su ruptura con José María Almoguera.

"La relación la terminé yo y tiene que ver mucho con el tema de la prensa. Me saturé, me cansé", comienza diciendo Paola Olmedo. Sobre esta sobreexposición, la expareja de José María vuelve a señalar a Carmen Borrego: "Me parece bien que su familia se dedique a esto, pero la prensa se podría evitar. Llegó a mi casa en situaciones que no tendrían que estar. Es imposible, y te lo digo por experiencia, no saber cuándo te sigue la prensa". Por este motivo, a Olmedo no le gustó nada que la televisiva fuera a su casa a despedirse de su nieto antes de ir a "Supervivientes". "Carmen viene a despedirse de mí para ir a "Supervivientes". Considero que hay muchos días antes para que vaya a despedirse del niño. Hay maneras de organizarse para evitar traer la prensa a la puerta de mi casa", sentencia, muy cansada de estar en el ojo del huracán mediático.