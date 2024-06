Paris Hilton en el Capitolio: "Abusaron sexualmente de mí y me obligaron a tomar medicamentos"

Paris Hiltonha viajado a Washington para hablar en el Capitolio del bienestar de niños y jóvenes que, en Estados Unidos, viven bajo la custodia del Estado o tutores legales. Con una imagen mucho más seria de la habitual, se ha dirigido al Congreso de Estados Unidos para revelar que fue víctima de las crueldades que se viven a diario en algunos centros de menores o internados del país.

"Estos programas prometen sanar, hacer crecer y apoyar, pero en realidad no me permitieron hablar, moverme con libertad y ni siquiera mirar por una ventana durante dos años", ha declarado. "El personal me hizo tomar medicamentos por la fuerza y abusó sexualmente de mí. Me arrastraron violentamente por los pasillos, me desnudaron y me arrojaron a un confinamiento en solitario". Sobre sus padres, la suprestrella ha confesado que fueron "completamente engañados" sobre el tratamiento que estaba recibiendo.

Paris Hilton se refiere a su experiencia en la Provo Canyon School, en Utah, quienes por su parte han respondido a las acusaciones diciendo que la institución ha cambiado de propietarios y no pueden comentar lo que sucediera con los anteriores.

Paris Hiltonha querido así mostrar su apoyo ante el comité del Congreso que está haciendo un gran esfuerzo para aprobar un título de la Ley de Seguridad Social estadounidense relacionado con el bienestar de la infancia que expiró en 2021, según ha recogido Axios. Y ha pedido la aprobación de la Stop Institutional Child Abuse Act, una ley que pretende frenar el abuso infantil institucional reforzando la supervisión de las residencias de menores.

"Aprecio la oportunidad de estar hoy aquí para hablar sobre cómo mejorar el cuidado de los casi 400.000 niños que viven bajo el sistema de custodia ahora mismo", ha comenzado Hilton. Ya en 2021 la empresaria compareció ante los diputados y senadores del Capitolio para pedir una carta de derechos que rija las instituciones que cuidan a niños.

En el documental This is Paris, estrenado en 2020, ya confesó que fue drogada contra su voluntad, que abusaron de ella, y que no era la única en haber sufrido este tipo de malostratos. Además reveló que con 16 años fue llevada a la fuerza de su habitación para internarla por haber sido una "adolescente problemática".

"Grité para que me ayudaran pero me arrastraron mientras mi padre y mi madre me miraban desde la puerta, llorando. Habían organizado todo ante la promesa de que la 'mano dura' me devolvería al camino correcto", compartía en 2023 una columna con The Telegraph. "Abusaron de mí física, emocional y sexualmente", explicaba.